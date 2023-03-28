Önceki / Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette Sonraki / RNF, Marquez'e verilen cezadan rahatsız: "Cezalar daha sert olmalı!"
MotoGP / Arjantin GP Haberler

Oliveira da Arjantin yarışını kaçıracak

Miguel Oliveira, Marc Marquez ile yaşadığı temastan ötürü Arjantin MotoGP yarışına katılamayacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Oliveira da Arjantin yarışını kaçıracak
Haberi dinle

RNF Aprilia sürücüsü, Pazar günkü Portekiz'de gerçekleştirilen yarışın üçüncü turunda podyum mücadelesi verirken 3. virajda Honda sürücüsü Marquez'in darbesine maruz kaldı.

Marquez frenleme sırasında lastiklerini kilitledi ve Oliveira'ya çarpmadan önce Jorge Martin ile temas yaşadı.

Martin pist dışına çıkmak zorunda kalırken, temas nedeniyle İspanyol sürücünün ayak parmağında kırık oluştu.

Pistin sağlık merkezinde yapılan ilk taramalarda Oliveira'nın vücudunda önemli bir sakatlık olmadığı anlaşıldı. Fakat Pazartesi günü yapılan daha ileri tetkikler sonrası, bu haftaki ikinci yarışta yer almamasının daha iyi olacağına karar verildi.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

RNF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Oliveira, şampiyonada rekabetçi olma hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve bu kapsamda, Austin'deki üçüncü yarışta Aprilia RS-GP'sine dönmek için iyileşmeye odaklanacak."

RNF, Arjantin'de Oliveira'nın yerine herhangi bir ismi geçirmeyeceğini de doğruladı.

Pazartesi sabahı Honda, Marquez'in sağ elinde bir kırık meydana geldiğini ve Arjantin'de yarışamayacağını duyurmuştu.

Olay nedeniyle iki uzun tur cezası alan Marquez, Arjantin yarışına katılmayacağı için bu cezayı çekmemiş olacak.

Tüm bu haberlerin ardından Arjantin'de dört sürücü gridde yer almayacak. Daha önce Pol Espargaro ve Enea Bastianini'nin Arjantin'de yarışamayacağı duyurulmuştu. Bu isimlere Marquez ve Oliveira da katıldı.

Bundan ötürü gridde 18 sürücü yer alacak.

paylaşım
yorumlar

Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette

RNF, Marquez'e verilen cezadan rahatsız: "Cezalar daha sert olmalı!"
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

MotoGP
Portekiz GP

Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu" Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz"

Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz"

MotoGP
Portekiz GP

Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz" Quartararo: "Yakında sprint yarışında büyük bir kaza görebiliriz"

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

MotoGP
Portekiz GP

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

Son Haberler

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

F1 Formula 1

Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar! Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

Antrenman seansları için olası değişiklikler tartışılıyor

Antrenman seansları için olası değişiklikler tartışılıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Antrenman seansları için olası değişiklikler tartışılıyor Antrenman seansları için olası değişiklikler tartışılıyor

Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor"

Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor" Lowe: "Mercedes'in 2014 sezonu hakkında konuşmaktan çekinmesi anlamsız geliyor"

Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

F1 Formula 1

Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı" Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.