Oliveira da Arjantin yarışını kaçıracak
Miguel Oliveira, Marc Marquez ile yaşadığı temastan ötürü Arjantin MotoGP yarışına katılamayacak.
RNF Aprilia sürücüsü, Pazar günkü Portekiz'de gerçekleştirilen yarışın üçüncü turunda podyum mücadelesi verirken 3. virajda Honda sürücüsü Marquez'in darbesine maruz kaldı.
Marquez frenleme sırasında lastiklerini kilitledi ve Oliveira'ya çarpmadan önce Jorge Martin ile temas yaşadı.
Martin pist dışına çıkmak zorunda kalırken, temas nedeniyle İspanyol sürücünün ayak parmağında kırık oluştu.
Pistin sağlık merkezinde yapılan ilk taramalarda Oliveira'nın vücudunda önemli bir sakatlık olmadığı anlaşıldı. Fakat Pazartesi günü yapılan daha ileri tetkikler sonrası, bu haftaki ikinci yarışta yer almamasının daha iyi olacağına karar verildi.
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Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
RNF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Oliveira, şampiyonada rekabetçi olma hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve bu kapsamda, Austin'deki üçüncü yarışta Aprilia RS-GP'sine dönmek için iyileşmeye odaklanacak."
RNF, Arjantin'de Oliveira'nın yerine herhangi bir ismi geçirmeyeceğini de doğruladı.
Pazartesi sabahı Honda, Marquez'in sağ elinde bir kırık meydana geldiğini ve Arjantin'de yarışamayacağını duyurmuştu.
Olay nedeniyle iki uzun tur cezası alan Marquez, Arjantin yarışına katılmayacağı için bu cezayı çekmemiş olacak.
Tüm bu haberlerin ardından Arjantin'de dört sürücü gridde yer almayacak. Daha önce Pol Espargaro ve Enea Bastianini'nin Arjantin'de yarışamayacağı duyurulmuştu. Bu isimlere Marquez ve Oliveira da katıldı.
Bundan ötürü gridde 18 sürücü yer alacak.
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