MotoGP, "tekrarlanan ihlaller" nedeniyle RNF'in 2024 katılımını reddetti!
CryptoDATA RNF MotoGP Takımı, "Katılım Anlaşmasının tekrarlanan ihlalleri" nedeniyle 2024 sezonunda yer almayacak.
Takım, Valensiya Grand Prix hafta sonunda uzun bir açıklama yayınlayarak mali sorunlar nedeniyle griddeki yerlerinin tehlikede olduğu yönündeki haberleri yalanlamıştı.
Cumartesi gecesi düzenlenen bir basın toplantısında bu iddialar "yalan haber" olarak nitelendirildi ve takım içinde her şeyin yolunda olduğu belirtildi.
RNF ayrıca Aprilia da dahil olmak üzere tedarikçilere herhangi bir borcu olduğunu reddederken, 2026 yılına kadar kontratları olduğunu belirtti.
Ancak Pazartesi günü, FIM, IRTA ve Dorna Sports üyelerinden oluşan MotoGP Seçim Komitesi, 2024 sezonu için RNF'in katılım başvurusunu reddettiklerini duyurdu.
Bunun yerine Aprilia motosikletini kullanan yeni bir "Bağımsız Takımın" gridde yer alması için başvuru havuzuna bakacaklar.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing
Yapılan açıklamada şöyle denildi: "FIM, IRTA ve Dorna Sports üyelerinden oluşan MotoGP Seçim Komitesi, CryptoDATA RNF MotoGP Takımını 2024 sezonu için seçmemeye karar verdi."
"MotoGP'nin kamuoyundaki imajını etkileyen Katılım Anlaşmasını sürekli olarak ihlal etmeleri, bu kararı zorunlu kıldı."
"Seçim Komitesi, Aprilia motosikletini kullanan yeni bir Bağımsız Takımın 2024 MotoGP gridine katılması için başvuruları inceleyecek."
Takım ve Aprilia, Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek testten hemen önce yapılan bu duyuruya dair henüz açıklamada bulunmadılar.
Bu duyurunun ardından yeni takıma bağlı olarak Miguel Oliveira ve Raul Fernandez koltuksuz kalabilir.
Oliveira, MotoGP Motegi'yi neden ilk altıda bitiremedi?
Oliveira, MotoGP Motegi'yi neden ilk altıda bitiremedi? Oliveira, MotoGP Motegi'yi neden ilk altıda bitiremedi?
RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak
RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak
Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"
Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor" Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"
Son Haberler
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar