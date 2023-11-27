MotoGP, "tekrarlanan ihlaller" nedeniyle RNF'in 2024 katılımını reddetti!

Takım, Valensiya Grand Prix hafta sonunda uzun bir açıklama yayınlayarak mali sorunlar nedeniyle griddeki yerlerinin tehlikede olduğu yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Cumartesi gecesi düzenlenen bir basın toplantısında bu iddialar "yalan haber" olarak nitelendirildi ve takım içinde her şeyin yolunda olduğu belirtildi.

RNF ayrıca Aprilia da dahil olmak üzere tedarikçilere herhangi bir borcu olduğunu reddederken, 2026 yılına kadar kontratları olduğunu belirtti.

Ancak Pazartesi günü, FIM, IRTA ve Dorna Sports üyelerinden oluşan MotoGP Seçim Komitesi, 2024 sezonu için RNF'in katılım başvurusunu reddettiklerini duyurdu.

Bunun yerine Aprilia motosikletini kullanan yeni bir "Bağımsız Takımın" gridde yer alması için başvuru havuzuna bakacaklar.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "FIM, IRTA ve Dorna Sports üyelerinden oluşan MotoGP Seçim Komitesi, CryptoDATA RNF MotoGP Takımını 2024 sezonu için seçmemeye karar verdi."

"MotoGP'nin kamuoyundaki imajını etkileyen Katılım Anlaşmasını sürekli olarak ihlal etmeleri, bu kararı zorunlu kıldı."

"Seçim Komitesi, Aprilia motosikletini kullanan yeni bir Bağımsız Takımın 2024 MotoGP gridine katılması için başvuruları inceleyecek."

Takım ve Aprilia, Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek testten hemen önce yapılan bu duyuruya dair henüz açıklamada bulunmadılar.

Bu duyurunun ardından yeni takıma bağlı olarak Miguel Oliveira ve Raul Fernandez koltuksuz kalabilir.