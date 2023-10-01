Oliveira, MotoGP Motegi'yi neden ilk altıda bitiremedi?
Miguel Oliveira, MotoGP Japonya Grand Prix'sini ilk altıda tamamlama şansını, görüş mesafesinin yetersizliği nedeniyle kendi isteğiyle pite girdiği için kaybettiğini açıkladı.
RNF Aprilia sürücüsü Oliveira, Motegi'deki ıslak koşullarda mükemmeldi ve pite girdikten sonra bir aşamada dördüncü sıraya kadar yükseldi.
Ancak 24 turun 12'sinin sonunda gizemli bir şekilde altıncı sıradayken pite girdiğinde sıralamanın sonuna düştü.
Kötüleşen koşullar nedeniyle 13. turda kırmızı bayrak çıktığında Oliveira pozisyonunu geri alamadı ve yeniden başlatma girişiminin ardından yarışı 18. sırada tamamlamış oldu.
Yarış sonrası Oliveira, yoğun spreyde 'hiçbir şey göremediği' için pite girmeyi seçtiğini itiraf etti.
"Aslında iyi gidiyordu."
"Rekabetçi hissediyordum ve daha fazla yağmurla daha da iyi hissettim. Motosikletin yol tutuşu iyiydi. Ancak üç tur önce görmekte zorlanmaya başladım."
"Hiçbir şey göremiyordum. Çok fazla su vardı, kendime bırakmamamı ve sakin kalmamı söylüyordum ama çok erken pite girdim."
"Bu daha önce hiç başıma gelmemişti, hiçbir şey göremiyordum - fren yaparken, virajlarda, hatta spreyin dışında kalmaya çalışırken bile. Gerçekten sinir bozucuydu."
Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Honda sürücüsü Joan Mir de kaskındaki bir sorun nedeniyle benzer görüş sorunları yaşadı ve yedincilikten on ikinciliğe düştü.
Mir, "Geçmişte hiç böyle bir şey yaşamamıştım ama nedense bugün o gündü. Göremiyordum. Frenleme noktalarını kaçırıyordum."
"Jack [Miller] ile mücadele ederken biraz görebiliyordum ama sonra yağmur arttı ve kaskın içini tamamen ıslatmaya yetti, görmek imkansızdı."
"Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun neden olduğunu anlamak zorundayız. Kask tedarikçisi ATV'nin bunu önlemek için her zaman büyük çaba sarf ettiğinden eminim, bu yüzden birlikte bunun nedenini bulacağız." dedi.
Bu arada Oliveira'nın RNF takım arkadaşı Raul Fernandez, kısaltılmış yarışta dokuzuncu olduktan sonra aldığı uzun tur cezası nedeniyle öfkeliydi.
Fernandez'e ceza verilmesinin nedeni, birinci turun sonunda pistin büyük çoğunluğuyla birlikte ıslak lastik takılı motosikletini değiştirmek için geldiğinde pit alanındaki her bir pit bölgesini ayıran işaretin doğru tarafından geçmemiş olmasıydı.
İspanyol sürücü, "Çok kızgınım."
"En iyi şampiyonadayız ve sahip olduğumuz kurallar gerçekten şaka gibi. Bu cezaları iyileştirmemiz gerekiyor."
"Başka bir sürücüyü öldürürseniz uyarı alıyorsunuz ama çizgiye yaklaşırsanız ve kendi pit bölgenizi yanlışlıkla geçerseniz uzun tur cezası alıyorsunuz. Bana göre bu aptalca bir şey."
"Harika bir iş çıkardık, altıncılık için savaşıyorduk ama cezaları iyileştirmemiz gerekiyor. Bazen çocukmuşuz gibi görünüyor."
"Belki benim görüşüm bir şeyi değiştirmez ama bunu söylemek zorundayım." dedi.
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!
Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor! Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!
Oliveira: "COTA'daki beşincilik, sakatlığın ardından minik bir zafer gibiydi"
Oliveira: "COTA'daki beşincilik, sakatlığın ardından minik bir zafer gibiydi" Oliveira: "COTA'daki beşincilik, sakatlığın ardından minik bir zafer gibiydi"
RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak
RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak
Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"
Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor" Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"
Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi
Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi
Son Haberler
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar