Oliveira, MotoGP Motegi'yi neden ilk altıda bitiremedi?

RNF Aprilia sürücüsü Oliveira, Motegi'deki ıslak koşullarda mükemmeldi ve pite girdikten sonra bir aşamada dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Ancak 24 turun 12'sinin sonunda gizemli bir şekilde altıncı sıradayken pite girdiğinde sıralamanın sonuna düştü.

Kötüleşen koşullar nedeniyle 13. turda kırmızı bayrak çıktığında Oliveira pozisyonunu geri alamadı ve yeniden başlatma girişiminin ardından yarışı 18. sırada tamamlamış oldu.

Yarış sonrası Oliveira, yoğun spreyde 'hiçbir şey göremediği' için pite girmeyi seçtiğini itiraf etti.

"Aslında iyi gidiyordu."

"Rekabetçi hissediyordum ve daha fazla yağmurla daha da iyi hissettim. Motosikletin yol tutuşu iyiydi. Ancak üç tur önce görmekte zorlanmaya başladım."

"Hiçbir şey göremiyordum. Çok fazla su vardı, kendime bırakmamamı ve sakin kalmamı söylüyordum ama çok erken pite girdim."

"Bu daha önce hiç başıma gelmemişti, hiçbir şey göremiyordum - fren yaparken, virajlarda, hatta spreyin dışında kalmaya çalışırken bile. Gerçekten sinir bozucuydu."

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda sürücüsü Joan Mir de kaskındaki bir sorun nedeniyle benzer görüş sorunları yaşadı ve yedincilikten on ikinciliğe düştü.

Mir, "Geçmişte hiç böyle bir şey yaşamamıştım ama nedense bugün o gündü. Göremiyordum. Frenleme noktalarını kaçırıyordum."

"Jack [Miller] ile mücadele ederken biraz görebiliyordum ama sonra yağmur arttı ve kaskın içini tamamen ıslatmaya yetti, görmek imkansızdı."

"Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun neden olduğunu anlamak zorundayız. Kask tedarikçisi ATV'nin bunu önlemek için her zaman büyük çaba sarf ettiğinden eminim, bu yüzden birlikte bunun nedenini bulacağız." dedi.

Bu arada Oliveira'nın RNF takım arkadaşı Raul Fernandez, kısaltılmış yarışta dokuzuncu olduktan sonra aldığı uzun tur cezası nedeniyle öfkeliydi.

Fernandez'e ceza verilmesinin nedeni, birinci turun sonunda pistin büyük çoğunluğuyla birlikte ıslak lastik takılı motosikletini değiştirmek için geldiğinde pit alanındaki her bir pit bölgesini ayıran işaretin doğru tarafından geçmemiş olmasıydı.

İspanyol sürücü, "Çok kızgınım."

"En iyi şampiyonadayız ve sahip olduğumuz kurallar gerçekten şaka gibi. Bu cezaları iyileştirmemiz gerekiyor."

"Başka bir sürücüyü öldürürseniz uyarı alıyorsunuz ama çizgiye yaklaşırsanız ve kendi pit bölgenizi yanlışlıkla geçerseniz uzun tur cezası alıyorsunuz. Bana göre bu aptalca bir şey."

"Harika bir iş çıkardık, altıncılık için savaşıyorduk ama cezaları iyileştirmemiz gerekiyor. Bazen çocukmuşuz gibi görünüyor."

"Belki benim görüşüm bir şeyi değiştirmez ama bunu söylemek zorundayım." dedi.