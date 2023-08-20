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RNF Aprilia, Avusturya'da ana yarışa Barbie temalı renk düzeniyle çıkacak

RNF Aprilia, Avusturya GP'sine mavi-pembe bir renk düzeniyle çıkmaya hazırlanıyor.

Lewis Duncan
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RNF MotoGP Racing livery unveil

Red Bull Ring'deki mücadelenin sponsoru olan CryptoDATA, aynı zamanda RNF Aprilia'nın da isim sponsoru ve ortağı konumunda.

Sağlıklı şekilde ilerleyen ortaklığı kutlamak isteyen RNF, bu amaçla Avusturya GP'si öncesi renk düzeninde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Sosyal medya hesaplarından duyurulan değişiklik, motosikletin mavi-pembe renklerine büründüğünü, böylece son dönemin viral filmi Barbie'ye bir gönderme yapıldığını gözler önüne seriyor.

Yeni renk düzeni hem Raul Fernandez'in, hem de Miguel Oliveira'nın motosikletlerinde yer alacak ve CryptoDATA'nın alt firmalarından LivePot logosunu içerecek.

Oliveira dünkü sprint yarışına önlerden başlamış, ancak Jorge Martin'in tetiklediği ilk tur kazasının ardından kendini yerde bulmuştu.

RNF MotoGP Racing livery unveil

RNF MotoGP Racing livery unveil

Photo by: RNF Racing

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Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı

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