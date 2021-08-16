Darryn Binder, Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek

Binder, önümüzdeki sezon için boş olan iki SRT Yamaha koltuğundan birine geçmek için öne çıkan aday konumunda yer alıyor. MotoGP'de iki yarış galibiyeti bulunan Brad Binder'in küçük kardeşi olan Darryn, eğer böyle bir hamle yaşanırsa Moto3'ten doğrudan MotoGP'ye geçecek.

Petronas SRT şu anda Valentino Rossi ve Franco Morbidelli ikilisiyle yarışıyor. Ancak Rossi gelecek yılın sonunda emekli olacak, Morbidelli'nin ise Maverick Vinales'in ayrılığı sonrası gelecek yıl Yamaha fabrika takımında Fabio Quartararo'nun takım arkadaşı olması bekleniyor.

Takımın ilk tercihi geçen pazar günü Avusturya GP'de dördüncü galibiyetini alan yıldız Moto2 sürücüsü Raul Fernandez'di. Ancak İspanyol sürücü, gelecek yıl KTM'in desteğiyle beraber Tech3'da yarışacak.

Bir başka seçenek Marco Bezzecchi'ydi ancak o da Rossi'nin VR46 Ducati takımıyla MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor.

Takımın elindeki seçenekler epey azalmış durumda ve Petronas'ın 2022 için SRT ile olan sponsorluk anlaşmasını sona erdirme kararı da SRT için işleri daha da zora sokuyor.

SRT şu anda büyük isimlerle anlaşabilmek için yeterli bütçeye sahip değil ve bu yüzden boş koltuklar için alternatif isimlere bakmak zorunda kalıyor.

Moto3 sürücüsü Darryn Binder, geçtiğimiz haftalarda koltuk için güçlü bir aday olarak ortaya çıktı ve Motorsport.com, Güney Afrikalı sürücünün salı günü daha önce Çek Cumhuriyeti GP'ye ev sahipliği yapan Brno'da Yamaha MotoGP motosikletini test edeceğini öğrendi.

SRT, iki hafta sonra gerçekleştirilecek Britanya GP hafta sonunda 2022 planları hakkında resmi bir açıklama yapacağını açıklamıştı.

Binder, eğer 2022 için SRT ile kontrat imzalanırsa, 2015 Jack Miller'den bu yana Moto3'ten MotoGP'ye geçiş yapan ilk sürücü olacak.

Binder şu anda 2021 Moto3 sürücüler şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor ve çaylak Pedro Acosta'nın yaklaşık 110 puan gerisinde.

İkinci Petronas SRT koltuğu içinse Xavi Vierge ve Jake Dixon da dahil olmak üzere pek çok sürücünün adı geçmeye başladı.

Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images