Dovizioso: "Şu noktada 2023 MotoGP sözleşmesini konuşmak istemiyorum"

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Kariyerinde üç dünya ikinciliği olan Dovizioso, Ducati'den ayrılmasının ardından geçen yıl yarışlara ara verme kararı almış fakat Petronas SRT'nin teklifi sonrası yıl sonunda MotoGP'ye dönmüştü. Katıldığı beş yarışın ardından Dovizioso, yeni sezonda RNF Racing adını alan yeni ekibiyle tam sezon yarışacak.

Dovizioso, doğrudan Yamaha ile kontratı olduğu için, yeni sezonda 2022 Yamaha M1 motosikletini alacak ve fabrika tarafından desteklenecek. Fakat anlaşması 2023'ü kapsamıyor.

2022 sonrasındaki planları sorulduğunda Dovizioso, ne yapmak istediğini henüz kendisinin de bilmediğini fakat bunun, bu sezon elde edeceği sonuçlara bağlı olduğunu belirtti.

Pazartesi günü Verona'da düzenlenen RNF takım lansmanında konuşan konuşan Dovizioso, “Geçen yıl garip bir yıl oldu ve bu sezon da yine garip bir yıl olacak çünkü herhangi bir programım yok."

"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum ve gerçekten bu sezona, geçen yılki gibi yaklaşıyorum çünkü sonrasında ne olacağını bilmiyorum."

"Her şey her zaman sonuçla alakalıdır, bu yüzden sonuçlar çok iyiyse o zaman problem değil. Fakat iyi değilse, o zaman elimde bu olacak."

"Yani gerçekten rahatım. Bu sezonu gerçekten geçen sezonki gibi ele alıyorum. Bu benim yaklaşımımı değiştirmeyecek."

"Yine de tamamen rahatım. Gelecek yıl için sözleşmem olmayabilir fakat gelecek yıl için sözleşme peşinde koşmuyorum çünkü şu anda ben de gelecekte ne yapmak istediğimi bilmiyorum."

"Her şey sonuçlara bağlı olacak çünkü hızlıysanız keyif alırsınız. Hızlı değilseniz, özellikle kariyerinizin bu aşamasında keyif almazsınız." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF Racing Photo by: RNF Racing

RNF patronu Razlan Razali Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dovizioso'nun 2022'de şampiyonluk için savaşabileceğini umduğunu söyledi.

Fakat Dovizioso, şu anda kesin bir şampiyonluk adayı olmadığını ancak MotoGP'deki deneyimi göz önüne alındığında 2022'yi bir öğrenme yılı olarak kabul edemeyeceğini belirtti.

"Seviye çok yüksek olduğu için zor olacağını düşünüyorum ve şu noktada neler olacağını bilemeyiz çünkü diğer motosikletlere kıyasla motosikletimizin durumunun ne olacağını görmek adına önce test yapmamız gerekiyor."

"Motosiklet, motor ve diğer her şey için şu anda kurallar tamamen açık."

"Yani her şey olabilir ve kimse ne olacağını kestiremiyor. Yani 'evet, şampiyonluk için savaşacağım' demek istemiyorum. Fakat bunu yapmak için buradayım ve bu yılı bir öğrenme yılı olarak kullanamam."