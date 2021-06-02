Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor

Rins, geçtiğimiz sezon sürücü şampiyonasını üçüncü sırada bitirdikten sonra 2021 sezonuna da büyük beklentilerle başlamıştı.

Ancak Rins, şu ana kadar ilk altı yarıştan sadece 23 puan topladı. Portekiz’de yarışı lider götürürken kaza yaptı ve yine aynı şekilde İspanya’da da ilk 6’da finiş göremedi. Ayrıca Fransa ve İtalya’da yaptığı kazalar nedeniyle podyuma çıkma fırsatını kaçırdı.

Rins, pazar günkü yarışta takım arkadaşı Joan Mir ve KTM’den Miguel Oliveira ile ikincilik için mücadele ediyordu ancak bitime dört tur kala son virajda kaza yaptı.

Fakat Suzuki sürücüsü, yanlış bir şey yaptığına inanmıyor ve motosikletin yarışta, antrenman seanslarından çok daha kötü hissettirdiğini belirtiyor.

Şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun 82 puan gerisinde 13. sırada yer alan Rins, “Bunu söylemek zor.”

“Joan’ın arkasında iyi sürüyordum, özellikle de bu hafta sonu.”

“Fakat bu yarış motosikletin ön tarafı çok iyi hissettirmiyordu, antrenmanlarda böyle değildi.”

“Ne olduğunu bilmiyorum ama bununla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor çünkü üst üste 4 kez puan alamamak ve bunun, hep [motosikletin] ön tarafının kontrolünü kaybetmekten olması normal değil.”

“Bu yüzden bu durumu iyi analiz etmemiz gerek. Kesinlikle bu üzücü bir durum ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.”

“Bilmiyorum, şahsen yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ancak verilere bakıp analiz edelim ve bunu değiştirmeye çalışalım.” dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash Photo by: Dorna

Suzuki’nin iki sürücüsü de ortalama bir sıralama performansı gösterdi ve İtalya’daki yarışta, Rins 8. sırada ve Mir 9. sırada start aldı.

Ancak Rins, sıralamaların ikinci bölümünde motosikletinde bir sorun çıkmasından ötürü noktalamak zorunda kaldığı için Suzuki'nin hâlâ tek tur hızıyla ilgili bir sorunu olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

Rins, "Dünkü sıralamalar hakkında hiçbir şey söyleyemem çünkü turlarımı tamamlayamadım."

“Motosikletle ilgili teknik bir sorunumuz vardı, bu yüzden sıralama seansının sonunu getiremedim." diye ekledi.