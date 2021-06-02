Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak

Bu yıl Moto2 şampiyonasını lider götüren genç sürücü, MotoGP'deki ilk yılında KTM motosikletiyle yarışacak ve ayrıca 2017 - 2018'de çalıştığı Tech3 ile yeniden çalışma fırsatı bulacak.

Serideki ilk galibiyetini geçen hafta sonu Mugello'da elde eden Gardner, 1983-1992 yılları arasında aktif şekilde yarışan ve 1987 500cc şampiyonu olan babası Wayne'in ayak izlerini takip etmiş olacak.

Gardner, MotoGP'de yarışacağının açıklanmasının ardından memnun olduğunu ve artık tamamen Moto2'ye odaklanabileceğini söyledi.

Şampiyonayı altı puan farkla ilk sırada götüren Avustralyalı sürücü, "KTM'nin bana bu fırsatı veriyor olmasından ötürü oldukça mutluyum. Bu, benim için gerçek bir rüya ve şimdiye kadar uğruna çalıştığımız şey buydu. Bu, benim için inanılmaz bir fırsat ve motosiklete dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Bana olan inancından ötürü KTM'e teşekkür etmek istiyorum. Şu anda tamamen 2021'i en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayız. MotoGP'ye ulaşmam konusunda bana destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Her şeye daha yeni başlıyoruz." dedi.

Gardner, mevcut KTM MotoGP fabrika sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder'den sonra KTM sürücü programından MotoGP'ye ulaşan son isim olacak.

Salı günü Binder'in 2024 sonuna kadar KTM fabrika takımıyla yarışacağı açıklanmıştı.

KTM'in motor sporları şefi Pit Beirer, "Remy'i gelecek sezon MotoGP'ye getirmek bizim için gerçek bir zevk. Çünkü ne kadar hızlı olduğunu ve yeteneğini biliyorduk, bunu kanıtlamayı başardı."

"Yapabileceği çok şey olduğuna inanıyoruz ve gelişimini devam ettirebilmesi adına bu fırsata sahip olması çok önemli. Remy gerçek bir yarış. Çok odaklı ve asla pes etmiyor. Seyretmesi heyecan verici bir sonraki adım için onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Tech3'nın 2022 için Gardner'la anlaşmasıyla beraber Iker Lecuona veya Danilo Petrucci'den birinin takımdan ayrılması gerekecek.

Lecuona, 2019 MotoGP sezonunun sonunda Tech3'ya katılmıştı ve Petrucci de bu yıl Tech3 KTM'e Ducati fabrika takımından geldi.