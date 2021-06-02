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MotoGP / İtalya GP Haberler

Marquez, Mugello'da Binder'la yaptığı kazanın sorumluluğunu alıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Marc Marquez, MotoGP İtalya Grand Prix'sinde, KTM sürücüsü Brad Binder'la yaptığı kazanın tüm suçunu üstlendi.

Marquez, Mugello'da Binder'la yaptığı kazanın sorumluluğunu alıyor

Marquez, omzundaki ağrı nedeniyle Mugello'da zor bir hafta sonu geçirdi.

11. sıradan yarışa başlayan Marquez, ikinci turda Poggiosecco'da, Binder'la temas ettiğinde 10. sırada ilerliyordu. 

Marquez, bu temasın bir yarış kazası olduğunu söyledi ancak suçu da üstlendi.

Pazar günü DAZN'a konuşan Marquez, ''Binder'la temas yaşadık, bu bir yarış kazasıydı ancak suçlanacak biri varsa o da benim.''

''Arkadan geliyordum ve onu 2. virajda geçmeye çalıştım. Birçok sürücünün aynı şekilde kaza yaptığı şikandaydık, önümü kapattı ve neyse ki tek kaza yapan bendim.''

"İlk kez ilk turda savunma yapmaktan çok atak yapmak için daha iyi bir konumda olduğumu hissetmiştim."

''Tabii ki bu yarış daha uzun bir yarış olabilirdi ancak bu hafta sonu bir adım ileri gittik.''

''Bazı şeyleri anlıyorum ve ancak iyi tarafı gelecek hafta sonu tekrar yarışacağız. Daha taze bir yarış çıkaracağım çünkü bugünkü yarışı tamamlamadım.''

''Pitte takımımla birlikte çalışmalıyım.''

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder'la olan temas sonrasında, KTM sürücüsünün hava yastığı açıldı ve Güney Afrikalı sürücü, hava sönene kadar nefes almakta zorlandığını itiraf etti.

Beşinci sırada finiş gören Binder, "Ön tarafı sondan önceki virajda kilitledim ve neredeyse kaza yapıyordum, kerbe çarpıp, devam etmeyi başardığıma gerçekten şanslıydım."

''Genel olarak isteyeceğimden daha zordu, en iyi startı alamadım.''

''Marc'la temas yaşadığımda, hava yastığım açıldı ve bir tur boyunca hava yastığımla gitmek zorunda kaldım.''

''Herkes şunu bilir ki, hava yastığı açıldığında zar zor nefes alabilirsiniz ve motosiklette çok fazla hareket edemezsiniz. Bu gerçekten zordu, o noktada çok zaman kaybettim.'' dedi.

Petronas SRT'den Franco Morbidelli de bu kazaya karıştı ve Marquez'in Honda'sından kaçmaya çalışırken yarışı pist dışına çıkmasıyla bozuldu.

Yarışı 16. sırada tamamlayan Morbidelli, ''Marc'ın arkasında talihsiz bir kaza yaptım. Ondan ve motosikletinden kaçmaya çalışırken, üçüncü virajda düz gitmem gerekti ve öndekilerle birkaç tur birlikte gitme şansım kaçtı.''

''Ancak yine de, MotoGP'deki çocuklarla savaşmak için gereken hız bende yoktu.''

''Yazık oldu ancak bugün en çok üzüldüğüm şey bu değil.'' dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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