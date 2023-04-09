Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

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Yamaha, Pazar günü yaptığı açıklama ile temsilcimizin pazartesi ve salı günü Jerez'de gerçekleştirilecek özel teste katılacağını ve İngiliz test sürücüsü Cal Crutchlow'un da kendisine eşlik edeceğini duyurdu.

Bu, Toprak'ın bir MotoGP YZR-M1'iyle ikinci deneyimi olacak. Geçen yıl Haziran ayında Aragon'da piste çıkmış ve yağmur nedeniyle sadece 40 tur atmıştı.

Aragon'daki bu test, Dünya Superbike şampiyonluğu sonrası Yamaha tarafından Toprak'a verilen bir ödüldü. Bu seferki testin amacı ise Toprak'ın MotoGP motosikletinde nasıl performans göstereceği gibi görünüyor.

Toprak, testte İtalyan Silvano Galbusera liderliğindeki Yamaha test ekibiyle çalışacak ve Crutchlow tarafından desteklenecek. İngiliz sürücü test boyunca pek çok parça test edecek.

Toprak şöyle konuştu: "MotoGP YZR-M1'i gerçekten sevdiğim bir pist olan Jerez'de test etmek için sabırsızlanıyorum."

"Aragón'daki son test hava koşulları nedeniyle sınırlı kalmıştı ancak Jerez'de daha iyi koşullara ve daha fazla pist süresine sahip olacağız gibi görünüyor."

"Bu bana bir Fabrika MotoGP motosikleti sürmenin gerekliliklerini daha iyi anlama fırsatı verecek. Yamaha'ya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim."

Toprak Razgatlıoglu y Cal Crutchlow test Aragón

Japon üreticinin yöneticisi Lin Jarvis, Toprak'ın gelişimini görmek üzere testte hazır bulunacak.

Jarvis, "Toprak'a YZR-M1'i sürmesi için bir fırsat daha verebilmek bizim için büyük bir keyif."

"Bir önceki testinde yer alamamıştım ama bu sefer testleri takip etmek için Jerez'de olacağım ve Austin'deki Grand Prix of the Americas yarışına da oradan gideceğim."

"Toprak olağanüstü yetenekleri olan bir sürücü ve Fabrika MotoGP motosikletimizle hızını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu, Barselona'daki resmi SBK testinin ardından konuşan Toprak, "şu anda açıklanacak bir şey yok ama MotoGP'de yarışma hayali kuruyorum."

"Planım ve hayalim sadece MotoGP'de olmak değil, şampiyonluk ya da podyumlar için mücadele etmek." demişti.

Motorsport.com'un kaynakları, Toprak'ın artık MotoGP'de olmak istediğini ve Yamaha ona kapıyı açmazsa, o zaman diğer takımlarla görüşebileceğini öğrendi.

Franco Morbidelli'nin formu göz önüne alındığında Toprak, Yamaha için potansiyel bir aday olabilir.

Öte yandan teste Honda, KTM ve Aprilia da katılacak. Stefan Bradl, Honda'nın, Lorenzo Savadori Aprilia'nın, Dani Pedrosa ise KTM'in üzerinde olacak.

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images