Prime'a abone ol
Önceki / Marquez, KTM Motorsporları başkanıyla akşam yemeğinde bir araya geldi
MotoGP / Japonya GP Haberler

Crutchlow, Japonya'da bir yarışlığına MotoGP'ye dönüyor

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow, Ekim ayındaki Japonya GP'sinde Wildcard ile piste dönmeye hazırlanıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Juliane Ziegengeist
, Writer
Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing

MotoGP Kariyerine 2011 sezonunda Tech3 Yamaha ile adım atan ve burada üç sezon mücadele eden Crutchlow, 2014'te Ducati'ye, sadece bir sezon sonra ise LCR Honda'ya geçti.

2020 sezonunda aktif yarış kariyerine nokta koyan Crutchlow, kısa süre sonra Yamaha ile test ve yedek pilotluğu için anlaşmasının ardından 2.5 yıldır bu görevi yürütüyor.

Son olarak geçen yıl erkenden emekliye ayrılan Andrea Dovizioso'nun yerine RNF Yamaha'da izlediğimiz Crutchlow, bu yıl da pistlerden uzak kalmayacak.

Kısa süre önce sezonun kalanında neler yapacaklarıyla ilgili konuşan Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli, Crutchlow'un Japonya GP'sinde üçüncü motosikletle mücadele edeceğini açıkladı.

Motorsport-Total'e verdiği röportajda Meregalli, "Cal ile çalışmaktan ötürü mutluyuz."

"Buna ek olarak, Avrupa'daki test günlerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz.

"Hatta şimdiden Motegi'de Cal'in piste çıkmasına karar verdik, umarım bir fırsatımız daha olur." ifadelerini kullandı.

Crutchlow'un Yamaha ile sözleşmesi 2023 sezonunun ardından sona erecek.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Marquez, KTM Motorsporları başkanıyla akşam yemeğinde bir araya geldi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

MotoGP

Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti" Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

MotoGP
Avusturya GP

Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm" Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi" Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Cal Crutchlow Daha fazlası
Cal Crutchlow
Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

MotoGP

Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak! Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP
Shakedown testi

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi

Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi

MotoGP
Tayland GP

Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi Crutchlow, Tayland MotoGP kazasının ardından tam olarak iyileşemedi

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"

Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"

MotoGP
Avusturya GP

Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim" Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"

Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek

Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek

MotoGP
Britanya GP

Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek

Quartararo: "Marini ile kazamız bir hatadan kaynaklanmadı"

Quartararo: "Marini ile kazamız bir hatadan kaynaklanmadı"

MotoGP
Britanya GP

Quartararo: "Marini ile kazamız bir hatadan kaynaklanmadı" Quartararo: "Marini ile kazamız bir hatadan kaynaklanmadı"

Son Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

F1 Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol