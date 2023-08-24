Crutchlow, Japonya'da bir yarışlığına MotoGP'ye dönüyor

MotoGP Kariyerine 2011 sezonunda Tech3 Yamaha ile adım atan ve burada üç sezon mücadele eden Crutchlow, 2014'te Ducati'ye, sadece bir sezon sonra ise LCR Honda'ya geçti.

2020 sezonunda aktif yarış kariyerine nokta koyan Crutchlow, kısa süre sonra Yamaha ile test ve yedek pilotluğu için anlaşmasının ardından 2.5 yıldır bu görevi yürütüyor.

Son olarak geçen yıl erkenden emekliye ayrılan Andrea Dovizioso'nun yerine RNF Yamaha'da izlediğimiz Crutchlow, bu yıl da pistlerden uzak kalmayacak.

Kısa süre önce sezonun kalanında neler yapacaklarıyla ilgili konuşan Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli, Crutchlow'un Japonya GP'sinde üçüncü motosikletle mücadele edeceğini açıkladı.

Motorsport-Total'e verdiği röportajda Meregalli, "Cal ile çalışmaktan ötürü mutluyuz."

"Buna ek olarak, Avrupa'daki test günlerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz.

"Hatta şimdiden Motegi'de Cal'in piste çıkmasına karar verdik, umarım bir fırsatımız daha olur." ifadelerini kullandı.

Crutchlow'un Yamaha ile sözleşmesi 2023 sezonunun ardından sona erecek.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images