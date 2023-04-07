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Morbidelli dördüncülüğe rağmen temkinli

Arjantin'de küllerinden doğan Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, dördüncülük gibi güçlü bir sonuca rağmen temkinli davranıyor.

Lewis Duncan
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Morbidelli dördüncülüğe rağmen temkinli
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Son yılların en güçlü hafta sonunu geçiren Morbidelli, yol tutuşunun ıslak zemin nedeniyle epey düşük olduğu hafta sonunda sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarışı dördüncü sırada tamamlayarak eski günlerine selam çaktı.

Fabrika takımına geçtiğinden bu yana epey zorlanan Morbidelli, böylece 2021 sezonundan bu yana en iyi sonucuna ulaşmayı başardı. 

Yine de hiçbir zorluğu hafife almadığını söyleyen İtalyan sürücü, bu formunun kalıcı olmayabileceğinin de farkında.

Morbidelli Arjantin GP'sinden sonra "Bir süredir geçirdiğimiz en iyi hafta sonuydu, bundan dolayı mutluyum."

"Değişken koşullarda hızlıydık; ıslak zeminde, kuru zeminde, kuruyan zeminde. Bu epey olumlu ancak yakaladığımız ivmeyi sonraki pistlere de taşımalıyız."

"Ayaklarımı yere sağlam basıyorum. MotoGP'de çökmenin ya da yükselmenin çok kolay olduğunun bilincindeyim."

"Son gelişmelerin ve Arjantin'deki hissiyatlarımın Austin'de de devam edip etmeyeceğini görmek için yarışı iple çekiyorum."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli'nin Arjantin'deki hızı, takım arkadaşı Fabio Quartararo tarafından İtalyan pilotun düşük yol tutuşunun hakim olduğu koşullarda her zaman güçlü olmasına bağlandı.

Bu duruma tam olarak katılmayan Morbidelli, "Motosiklet kuru zemine kıyasla da benzer hissettiriyordu, ancak referans noktası konumundaki Ducati'ye kıyasla eksik olduğumuz bazı alanlar da mevcut."

"Paket bu hafta sonu kesinlikle işe yaradı, düzlük konusunda yaptığımız iyileştirmeler ıslak zeminde de işe yaradı. Bakalım gelecekte neler olacak."

"İlerlememiz gerekiyor ve sonraki pistlerdeki performansımızı gördükten sonra neler olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla Austin'de ne olacağını merak ediyorum." dedi.

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