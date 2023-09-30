Crutchlow: "Yamaha'nın 'daha az güce' ihtiyacı var"

Crutchlow, 2024 motosikletinin geliştirilmesine yardımcı olacak bir dizi parçayı değerlendirmek için bu hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde Yamaha adına tek seferliğine piste çıkacak.

Ancak düzenlemeler nedeniyle Crutchlow'un, Misano testine getirilen ve Fabio Quartararo'nun 'çok daha fazlasını beklediğini' söylediği 2024 motor prototipini test etmesine izin verilmiyor.

Maksimum hız, Yamaha sürücülerinin sürekli şikayet ettiği bir konu haline gelse de; Crutchlow M1'in ihtiyacı olan şeyin daha fazla güç olmadığına inanıyor.

Bunun yerine, geliştirmenin Yamaha'nın arka tutuş eksikliğini iyileştireceğini ve maksimum hızını artıracağını düşündüğü daha akıcı ve sakin bir güç dağıtımına odaklanması gerekiyor.

Crutchlow, Cuma günü antrenmanları 16. sırada tamamladıktan sonra şunları söyledi: "Her şey güç ünitesinde bitiyor."

"Daha fazla güç isteyen sürücülerimiz var ama daha fazla güce ihtiyacımız değil, daha akıcı ve sakin bir güç ünitesine ihtiyacımız var."

"En büyük sorun bu. Diyelim ki 300 beygir gücümüz var... diyelim ki tüm motosikletlerin 300 beygir gücü var. Yine de herhangi bir virajın çıkışında 300 beygir gücü kullanmazsınız, 200 beygir gücü kullanırsınız."

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Daha fazla güç istiyorsanız, gücü artırabilirsiniz. Ama gücü artırırsanız virajdan iyi bir şekilde çıkamazsınız."

"Mesele, daha akıcı ve sakin bir güç ünitesi ihtiyacı. Sürücüler daha fazla güç istiyor ve bizim daha fazla güce değil, daha az güce ihtiyacımız var."

"İnanın bana, diğer üreticilerin viraj çıkışında ne kadar nötr metre kullandıklarını biliyorum. Biz çok daha fazlasını kullanıyoruz ve güç ünitesi akıcı değil."

"Dolayısıyla, bu yönde ilerlememiz gerekiyor. Bu yöne gittiğimizde, 2019 ve 2020 motosikleti gibi, motosikletin hızlandığını göreceksiniz. Düzlüğün sonunda daha hızlı olacak çünkü virajdan çok daha hızlı çıkacak."

"Şimdi sadece virajlarda spin atıyoruz, ama istedikleri güç ünitesi buydu. Bunu geçen yıl test etmiştim ve bir sorun yaratacağını söylemiştim."

"İşte şimdi sorunumuz var. Şimdi yine daha fazla güç istiyorlar ve bu doğru bir yön değil."

"Bu yüzden Yamaha'ya durumu anlatmak zorundayım, neyse ki yeni güç ünites sorumlumuz (Luca Marmorini) var."

"Hangi yöne gideceğimizi bildiğine inanıyorum, ilk adım olumlu oldu. Bir virajda sürücülerin sizden hızlanarak uzaklaştığını gördüğünüzde, bir sürücünün düşüneceği ilk şey 'daha fazla güce ihtiyacımız var' olur."

"Ama öyle değil, daha fazla yol tutuş ve çok daha az güçle hızlanıyorlar çünkü yol tutuşuna sahipler ve gücü yere aktarabiliyorlar."

"Eğer bunu elektronik cihazlarla düzeltirseniz, o zaman çekiş kontrolüne geçersiniz ve daha yavaş olursunuz. Gücü azaltırsınız ve motosiklet yine de gitmez. Gücün, güç ünitesinin karakterinden gelmesi gerekiyor."

Crutchlow, ayrıca şunları ekledi: "Tek yapmanız gereken 2019'daki tyarışlarda Marc [Marquez] ile Fabio'ya bakmak."

"Honda, Tayland gibi yerlerde düzlükte Yamaha'yı geçmekte zorlandı çünkü Fabio virajdan çok iyi bir çıkış yaptı, ve motosiklet belki 10 km/s daha yavaştı."

"Şu anda yeterli maksimum güce sahip olduğumuza inanıyorum. Elbette daha fazlasına sahip olabiliriz."

"Ama yeterince gücümüz var, sadece virajlardan iyi bir şekilde çıkamıyoruz. İhtiyacınız olursa bir dizüstü bilgisayarın başına oturup her şeyi size kanıtlayabilirim."