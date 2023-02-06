MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

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Sepang'daki shakedown testlerinin ilk gününde sabah kuru, öğleden sonra ıslak zeminle karşı karşıya kalmıştık; ancak ikinci gün pist tamamen ıslaktı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yağmur gün boyu devam etti ve sürücülerin yalnızca ıslak zemin lastikleriyle piste çıkabilmesine sebep oldu. Tahmin edilebileceği üzere tur zamanları da oldukça yavaştı.

İlk turlarda en hızlı sürücüler Michele Pirro [Ducati] ve Lorenzo Savadori [Aprilia] idi. Aprilia sürücüsünün motosikletinde yeni hava akımı çözümleri göze çarparken, Ducati'de ise motor kapağının iki yanında da küçük kanatçıklar mevcuttu.

Gün ilerledikçe pist kurumaya başlasa da sürücüler ancak günün son saatlerinde kuru zemin lastiklerine geçebildiler. Bu koşullara hızlıca uyum sağlayabilen tek bir isim vardı: dünün lideri Cal Crutchlow [Yamaha].

Test 3 motosikletinin direksiyonuna geçen Crutchlow, dünkü en hızlı turundan bir saniye daha yavaş kaldı ve ancak 2.02.0 gibi bir derece elde edebildi -yine de bu derece kendisini Pirro ve testin tek çaylağı Augusto Fernandez'e yarım saniye fark atmasına yetti.

Honda test sürücüsü Stefan Bradl sabahki ıslak koşullarda zaman tablosunun zirvesinde yer alsa da öğleden sonra piste çıkamaması nedeniyle son sıralarda yer aldı.

MotoGP Shakedown Testleri - 2. Gün zaman tablosu

Sıra Sürücü Takım Zaman/Fark 1 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team 2.02.079 2 Michele Pirro Ducati Test Team 0.519 3 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM 0.691 4 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team 0.869 5 Jonas Folger KTM Test Team 2.046 6 Michele Pirro Ducati Test Team 4.805 7 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team 5.378 8 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM 10.176 9 Stefan Bradl Honda Test Team 11.340 10 Yamaha moto T2 Aprilia Test Team 11.666