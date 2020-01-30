Resmi: Lorenzo test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönüyor!

Lorenzo, kariyerinin büyük bir kısmını Yamaha ile yarışarak geçirdi ve 2016'da Ducati ile mücadele etmeye başlarken, 2019'da Honda'ya geçiş yaptı.

Ancak RC213V'ye adapte olmakta zorlandığı yılın ardından Lorenzo, sakatlıkların da etkisiyle hiç ilk ona girmeyi başaramadı ve emekli olmayı seçti.

Motorsport.com, Lorenzo'nun Yamaha'nın yeni test sürücüsü olacağını zaten açıklamıştı ve resmi açıklama perşembe günü Yamaha'dan geldi.

Üç kez dünya şampiyonu, 2-4 Şubat tarihleri arasında Sepang'da yapılacak Shakedown testinde M1 motosikletine dönecek ve sezonun geri kalanında hem resmi hem de özel testleri içeren büyük bir programa sahip olacak.

Yamaha'nın direktörü Lin Jarvis, "Jorge'nin yarış kariyerini noktalayacağını öğrendiğimizde, hemen ona bir teklifte bulunmayı düşündük. Dokuz yıllık süreçte bizimle çok fazla başarısı vardı. M1 ve Yamaha'daki insanları çok iyi bilen, çok deneyimli bir MotoGP sürücüsü. Test sürücüsü olarak ihtiyaç duyacağımız tüm yetenekler onda var." dedi.

Lorenzo, emekli olduktan sonra test sürücüsü olan Dani Pedrosa ile Casey Stoner'ın ayak izlerini takip etmiş olacak.

Yamaha geçtiğimiz yıl test ekiplerini ikiye bölmüş ve hem Japonya hem de Avrupa'da iki ayrı ekibe sahip olmuştu. Avrupa test programının başına Jonas Folger geçti ancak sezon sonunda bu görevi bıraktı.

Şimdi birleşik bir test ekibine sahip olacak Yamaha, Lorenzo'ya ek olarak Kohta Nozane ve Katsuyuki Nakasuga gibi isimlerle dünya çapında testler yapacak.

Lorenzo, Valentino Rossi'nin eski takım şefi Silvano Galbusera ile yakından çalışacak.

Lorenzo, "Her zaman MotoGP'ye dahil olmayı ve padoka dönmeyi planlıyordum ve bence bu benim için uygun bir rol. Takımı ve M1'i biliyorum. Yamaha sürüş tarzıma gerçekten uygun ve yeniden eski motosikletimle buluşmak ilginç olacak. Yamaha'ya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum çünkü önceki yıllarda yaptığımdan biraz daha sakin bir yaşam tarzının tadını çıkarırken, sevdiğim şeyi yapmama yani motosikleti sürmeme ve limitleri zorlamama izin verecek." dedi.