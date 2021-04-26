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MotoGP / Haberler

Lorenzo: "Yamaha, eski motosikleti vererek Morbidelli'ye iyi davranmıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Üç kez MotoGP Dünya Şampiyonu Jorge Lorenzo, Yamaha'nın Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'ye, başarılarına rağmen eski motosiklet vererek "yeterince iyi davranmadığını" söyledi.

Lorenzo: "Yamaha, eski motosikleti vererek Morbidelli'ye iyi davranmıyor"

Morbidelli, 2021 sezonunda "A versiyon" adı verilen M1'i kullanıyor. Bu motosiklet, İtalyan sürücünün geçen sezon şampiyona ikincisi olduğu ve Yamaha'nın kazandığı yedi zaferden üçünü elde ettiği 2019 Yamaha motosikletinin hafif geliştirilmiş hali.

Yamaha, bu yıl için geliştirdiği yeni motosikletle 2021 sezonunun ilk üç yarışını kazanmayı başardı. Bu zaferlerden ikisini Fabio Quartararo, birini ise Maverick Vinales elde etti.

Öbür yandan Morbidelli, Katar GP'de teknik sorun yaşayarak 18. olurken, Doha'da 12. ve Portekiz'de gerilerden başlamasına rağmen dördüncü oldu.

İtalyan sürücü, mevcut durumdan hoşlanmadığını defalarca kez dile getirdi ve son olarak, Japon üreticinin yeterince destek vermediğini belirtti. Daha sonra bu sözlerini geri aldı.

Ancak Yamaha fabrika ekibinin eski sürücüsü Lorenzo, Morbidelli'nin yeterince iyi bir muamele görmediğini ve İtalyan sürücünün, pist üstünde konuşması gerektiğini belirtti.

Lorenzo, 99 Seconds YouTube Programında, "Düşüncem belki oldukça kuvvetli olabilir, fakat bu durumda Yamaha'nın Franco'ya en iyi şekilde davranmadığını düşünüyorum. Sonuçta geçen yıl genel klasmanda ikinci oldu."

"Ducati'ye bakarsanız, dört sürücüye de (fabrika ekibi ve Pramac) temelde aynı motosikleti veriyorlar ve Yamaha bunu tam olarak Franco'ya yapmıyor."

''Bence şimdi Franco da Yamaha'dan aynı muameleyi görmek istemeli ve bence bunu verdiği demeçlerde onla görüşen ve onu takımda isteyen farklı fabrikalardan bahsederek, Yamaha'yı tehdit ederek, gayet iyi bir biçimde yapıyor.''

“Fakat kaskını takıp motosiklete bindiği zaman, motosikletten en iyi şekilde faydalanmalı ve Yamaha'ya aynı muameleyi göstermeyerek hata ettiklerini göstermeye konsantre olmalı.”

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorenzo, Vinales'in şu anda bir sürücü olarak sahip olduğu ana zayıflıkları ve Portimao'da 11. olmasını da yorumladı.

Lorenzo, "O, çok genç ve bu durumdan kurtulup, tekrar yarışlar kazanacağına eminim. Onu sınırlayan iki handikap olduğu çok açık."

“Birincisi startları. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda oldukça ciddi olması gerekiyor çünkü startları onu çok sınırlıyor."

“Diğeri ise sahip olduğunu düşündüğüm duygusal inişler ve çıkışlar yaşaması. Onun çok daha tutarlı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sorunlar hep olacak."

“Bazı pistlerde Yamaha iyi olmayacak, bazılarında kendisini pistte veya motosikletle hızlı bulmayıp, hızlı gidemeyecek."

“Kazalar, sakatlıklar, fiziksel olarak kötü olduğu veya psikolojik anlamda tutarlı olması gerektiği anlar olacak. Fakat zaman olumlu düşünmeniz, mazeret bulmadan veya her şeyin bir felaket olduğunu söylemeden mümkün olan en yüksek puanları almaya çalışmalısınız." dedi.

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Espargaro: ‘’Honda motosikletine adapte olmaya çalışırken sabırlı olmalıyım’’

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Espargaro: ‘’Honda motosikletine adapte olmaya çalışırken sabırlı olmalıyım’’
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Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli , Jorge Lorenzo
Editör Lewis Duncan

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