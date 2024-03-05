Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

Valentino Rossi'nin 2004'te Yamaha'ya geçişini yöneten ve 2020'de Joan Mir ile Suzuki'yi dünya şampiyonluğuna taşıyan Brivio, Trackhouse takımının direktörü olarak 2024'te MotoGP'ye geri dönüyor.

Amerikan takımı, geçen sezonun sonunda çöküşünün ardından RNF Racing'in bıraktığı boşlukları devraldıktan sonra 2024'te MotoGP gridine katılıyor.

Yarış kazanan NASCAR projesinden ayrılan Brivio, Trackhouse'un her iki seriye de birbirlerinden fikir alma şansı vereceğine inanıyor.

Brivio, "Trackhouse yardımcı olmak istiyor ve MotoGP'nin, Dorna'nın ABD'de büyümek istediği stratejinin bir parçası olmak istiyor."

"Umarım biz de bu konuda katkıda bulunabiliriz. Bence heyecan verici ve ilginç olan bir diğer şey de bu iki kültürü harmanlama imkanımızın olması."

"Elbette NASCAR'da takımın yaptığı pek çok harika şey var ama aynı zamanda MotoGP'de yaptığımız iyi şeyler de var ve belki onlar da bunu devralabilir."

"Dolayısıyla bu, her iki dünyanın da birbirine bakması için büyük bir fırsat."

Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Freeway Insurance Chevrolet Camaro Photo by: Gavin Baker / NKP / Motorsport Images

"Yani bir şekilde özel bir proje, özel bir proje görüyorum."

"Tamam, MotoGP'de diğer birçok takıma karşı bağımsız bir takım. Ama umarım keyif alabileceğimiz ve farklı bir şeyler yapmaya çalışabileceğimiz bir şey olabilir." dedi.

Brivio 2021'de Alpine ile Formula 1'e geçti ve 2023'ün sonuna kadar organizasyonun bir parçası olarak kaldı.

İtalyan isim bu deneyiminden memnun olduğunu ve MotoGP'ye dönüşü için kendisine farklı bir zihniyet kazandırdığını düşünüyor.

Alpine ile geçirdiği zaman hakkında Brivio, "Harika bir deneyim yaşadım."

"Formula 1 dünyasını ve böylesine büyük bir organizasyonun nasıl çalıştığını görme fırsatı bulduğum için gerçekten çok memnunum."

"Binlerce insan birbiriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu görmek."

"Yani, bu kesinlikle merak ettiğim bir şeydi ve görmek çok ilginçti."

"Bunu yaptığım için memnunum ve sanırım MotoGP'ye geri döndüğümde bir anlamda farklı bir zihniyete, bazı sorunlara farklı bir yaklaşıma sahip olacağım." dedi.