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MotoGP / Son dakika

Aprilia, büyük bir ceza alması halinde Iannonne ile devam etmeyecek

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Aprilia, büyük bir ceza alması halinde Iannonne ile devam etmeyecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Oca 2020 05:57

Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola, Andrea Iannone'nin uzun sürekli bir doping yasağı alması halinde İtalyan sürücü ile olan ilişkilerini sona erdireceklerini kabul etti.

3 Kasım’da Malezya MotoGP ayağında anti-doping testinde başarısız olduktan sonra FIM tarafından lisansı geçici olarak askıya alınan Iannone’nin B numunesinin de pozitif çıktığı belirtilmişti.

Motorsport.com, Iannone’nin 4 Şubat’ta İsviçre’de bulunan FIM Uluslararası Disiplin Mahkemesi’nde yapılacak olan bir duruşmaya katılacağını ve 31 Ocak’a kadar tanıkların bir listesini hazırlayacağını öğrenmişti.

Bu, sezon öncesi testinin başlamasından sadece üç gün önce gerçekleştirileceği anlamına gleiyor.

Rivola, Iannone'ye yönelik muhtemel bir yaptırım olacağını kabul etti ancak bu yaptırımın süresinin, Aprilia ile olan mevcut sözleşmesine etki edeceğini dile getirdi.

Rivola Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, "Ceza almamış olsaydı buna şaşırırdım, çünkü Federasyon'un WADA kodlarına uyması gerektiğine inanıyorum."

"Bir veya iki yıllık bir ceza alması gerekiyorsa, ilişkinin sona ereceği açık. Ama bir kınama veya üç aylık bir ceza olursa, ceza alsa bile masumiyetinin kabul edileceği anlamına geliyor." dedi.

Ancak Rivola, Iannone'nin masum olduğuna inanıyor ve daha önce Ducati ile yarış kazanan sürücüden sezon başında kilo vermesini istediğini söylüyor.

"Birçok kez bize 'Iannone'nin testinin pozitif çıkması normal çünkü iç çamaşırı reklamları yapıyor, kaslı ve kendini üstsüz gösteriyor' dediler. Ama durum böyle değil."

"Geçen sene ilk testte onu tartıya çıkardım ve 'Aleix Espargaro senden 10 kg daha hafif. Diyete devam etmeli, antrenman programını değiştirmelisin' dedim."

"Temmuz ayına kadar çalışarak 6,5 kg verdi. Kilo vermek için çalışırken neden aniden anabolik alsın ki?" 

Ceza halinde 2020'de Iannone'nin yerini kimin alacağı belirsizliğini koruyor ancak test sürücüsü Bradley Smith, Sepang testinde büyük bir test programına sahip olacak. Ayrıca eski Superbike sürücüsü  Lorenzo Savadori de Malezya'daki testte RS-GP'nin gelişimine yardım edecek.

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Editör Jamie Klein

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