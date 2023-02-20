Lorenzo, Porsche Supercup'ta yarışacak

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İspanyol sürücü, sakatlıklarla geçen sezonun ardından 2019 sonunda MotoGP'den emekli oldu ancak dört tekerlekli araçlarla motor sporları dünyasında kalmaya devam ediyor.

Lorenzo, geçtiğimiz yıl Porsche Carrera Cup İtalya'da yarışıp, sezonu 14. bitirirken, Imola'da Porsche Supercup'a katılarak 30. oldu.

Lorenzo, bu yıl kalıcı olarak Porsche Supercup'a geçiş yapmak amacıyla Huber Racing takımıyla anlaşma imzaladı.

Lorenzo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 Porsche Supercup sezonunda Huber Racing Takımı ile yarışacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten rekabetçi ve profesyonel bir takım." ifadelerini kullandı.

Toplam sekiz yarışın yer aldığı 2023 Porsche Supercup sezonu 19-21 Mayıs tarihlerinde Imola'da başlayacak ve 1-3 Eylül tarihlerinde Monza'da sona erecek. Tüm yarışlar, Formula 1'in destek serisi olarak gerçekleştirilecek.

Lorenzo geçen yıl özel davetle DTM'de yer almaya ilgi göstermiş fakat sonunda bunu yapmamıştı.

Start action Photo by: Porsche