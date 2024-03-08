Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, Honda ile 11 sezon geçirdikten sonra bu yıl Ducati motosikletiyle ilk sezonuna çıkacak.

Sezon öncesi testlerini rekabetçi bir formda tamamlayan Marquez, geçen ay yaptığı açıklamada önde gelen sürücülerle aynı seviyeye gelmek için tur zamanında birkaç saliseye daha ihtiyacının olacağını söylemişti.

Bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'si öncesinde konuşan Marquez, "tamamen farklı" bir sezon öncesinin ardından 2023 versiyon Ducati'sinde kendini iyi hissettiğini ancak podyum mücadelesinde yer alacağına inanmadığını söyledi.

Marquez, "Elbette, [bu] tamamen farklı bir sezon öncesiydi çünkü sadece sürüşe, sadece motosiklet için bir şeyler denemeye ve motosikleti geliştirmeye alışkındım."

"Ama bu kış tam tersi oldu. Kendime odaklandım, sürüş stilimi yeni motosiklete adapte etmeye çalıştım ve en başından beri kendimi kötü hissetmiyorum."

"Yine de öğrenecek ve geliştirecek çok şey var, özellikle de Ducati'deki en iyi adamlardan öğrenecek çok şey var."

"Şu anda kendimi rahat hissediyorum ancak podyum için savaşmaya hazır değilim, zafer için savaşmaya hazır değilim, ancak adım adım temel oluşturmamız ve yarış hafta sonlarında nerede olduğumuzu anlamaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, geçen yıl şampiyonluğu kazanan motosiklette performans göstermesinin genel beklenti olduğunu kabul etse de kendisinin oraya ulaşmak için "acele etmeyeceğini" söyledi.

Marquez ayrıca, kariyerinde rekabetçi kalabilmek için etrafındaki genç sürücülerden "öğrenmeye" başlaması gereken bir aşamada olduğunu da kabul ediyor.

Marquez, "Beklentilerin çok yüksek olduğu doğru, ancak bu son dört yılda neler yaşadığımı, nereden geldiğimi ve nereye varmak istediğimi biliyorum."

"Ama zamana ihtiyacım var, acelem yok. Buraya gelip en başından kazanmaya çalışıyormuş gibi yapmıyorum çünkü bu büyük bir hata olur, özellikle de son iki yılda tek bir yarış bile kazanamadığım için."

"Dolayısıyla, öncelikle bir temeli oluşturmam gerekiyor. İki, üç adamın, özellikle [Jorge] Martin, Pecco [Bagnaia], [Enea] Bastianini'nin bu motosikleti çok hızlı sürdüğü, çok iyi bildiği bir üreticiye geldim ve onlardan öğrenmem gerekiyor. Öğrenmem ve sürüş stilimi onlara uyarlamaya çalışmam gerekiyor."

"Ancak unutmamalıyız ki her sporcunun bir zamanı vardır ve sonra düşüşe geçer ve o düşüşte sağlam kalabilmek için daha çok çalışmanız gerekir."

"Ancak ilk yılında Fabio [Quartararo], şimdi Pedro [Acosta], Pecco, Martin gibi daha hızlı süren genç çocuklar geliyor."

"Bu yüzden en genç sürücülerden bir şeyler öğrenmeli ve mümkün olduğunca uzun süre bu seviyede kalmaya çalışmalıyım." dedi.