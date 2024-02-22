Marini, yeni sezon öncesinde Honda'da sabır çağrısında bulundu

Honda, son iki yılda bir yarış kazandığı ve 2019'dan bu yana şampiyonluk elde edemediği kısır bir dönemi geride bırakmak istiyor.

HRC, 2024 RC213 ile selefine kıyasla büyük kazanımlar elde etse de, Honda yeni sezon yaklaşırken hâlâ rakiplerinin gerisinde görünüyor.

Marini, Katar testinin son gününün ardından "Denememiz gereken her şeyi denediğimizi düşünüyorum, birçok şeyi anladık."

"Şimdi elimizde çok fazla veri var ve GP'ye en iyi şekilde hazırlanabiliyoruz. Görünüşe göre hâlâ çok uzaktayız, ancak motosiklet üzerindeki hisler gelişti."

"Yani bir taraftan memnunum ama aradaki fark gerçekten çok büyük, özellikle de yeni lastikleri, yumuşak lastiği takmak istediğimizde, onları iyi kullanamıyoruz." dedi.

Luca Marini, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini, Honda'nın rakiplerinin sezon öncesi testlerde attıkları adımı atmalarını beklemediğini ve HRC'yi "sabırlı" olmaya çağırdığını çünkü eninde sonunda "geleceklerini" sözlerine ekledi.

"Performansımızla ilgili olarak, diğerlerinden büyük bir gelişme beklemiyordum çünkü burada [Katar'da] ve Sepang'da yaptıkları tur zamanları inanılmazdı."

"Tur zamanımıza gelince, bence gayet normaldi. Gerçekten geriden başladığımız bir dönemdeyiz, sabırlı olmamız gerekiyor. Başaracağız."

İmtiyaz kuralları nedeniyle Honda yıl boyunca yarış sürücüleri ile serbestçe test yapabilecek ve sezon boyunca motorunu geliştirebilecek.

Şu anda Honda için arka yol tutuş sorunu devam ediyor ve Marini çekiş eksikliğinin motosikleti hızlı turda en üst düzeye çıkarmasını engellediğini, aynı zamanda frenlemede sorunlara neden olduğunu belirtti.

"Frenlemede o kadar güçlü değiliz, özellikle de yeni bir arka yumuşak taktığımızda."

"Biz - neden bilmiyorum - arka lastiği frenlemede motosikleti durdurmak için kullanamıyoruz, oysa Ducati bunu çok kullanıyor ve o anda çok şey kazanabiliyorlar."

"Dolayısıyla, tur zamanını yakalamak için farklı bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Ben de adapte oluyorum, gelişiyorum."

"Bugün [testin son günü] düne kıyasla çok daha Honda tarzında sürüyordum, yani bu iyi bir şey. Elbette GP başladığında daha da fazlasını yapmaya çalışacağım."

"Yol tutuş, arka lastiği daha iyi kullanmak [ihtiyacımız olan şey]. Sadece arka. Viraj girişinde, ortasında ve çıkışta arkayı daha iyi kullanmalıyız."

"Şimdi motosikletin sadece bu kısmına bakmalıyız çünkü en çok eksik olduğumuz yer burası."

"Elbette diğer kısımlarda da eksiklikler var ama şu anda yumuşak arka lastikle güçlü ve hızlı olmamıza izin vermeyen şey yol tutuşu ve aynı zamanda kullanılmış lastiklerle hızımız. Dolayısıyla, bu alanda gelişmemiz gerekiyor."