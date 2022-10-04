Jorge Lorenzo, DTM'de yarışmakla ilgileniyor

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2019 sezonunun ardından uzun MotoGP kariyerine nokta koyan Lorenzo, emekliliğinin ardından dört tekerleğe merak saldı.

Şu anda Porsche Carrera Cup Italy'de yarışmakta olan İspanyol sürücü, geçtiğimiz ay Vallelunga'da ilk kez ilk 10'a girerek ayağının alışmaya başladığını da kanıtladı.

Zaman zaman MotoGP padokunda da kendini gösteren Lorenzo, Katar GP'si sırasında DTM yöneticisi Gerhard Berger ile kahve içerken görülmüş, iki hafta önce ise Avusturya'daki DTM mücadelesini bizzat yerinden takip etmişti.

Mücadeleden etkilendiğini söyleyen Lorenzo, misafir sürücü olarak bir DTM yarışında piste çıkma konusunu ciddi ciddi değerlendiriyor.

Alman yayın kuruluşu ran.de'ye konuşan Lorenzo, "Spielberg'deki MotoGP yarışında yorumculuk yaptığım günlerde bir süredir arkadaşım olan DTM spikeri Eddie [Mielke] ile tanıştım, aynı gün Gerhard Berger ile de tanıştım. Beni yine Spielberg'deki yarışa davet ettiler.

"Davetlerinden ötürü minnettarım. Bu şampiyona hakkında pek çok iyi şey duydum ve gerçekte nasıl bir şey olduğunu görmek istedim."

"Gerhard beni bir takımla birlikte test yapmaya davet etseydi memnuniyetle kabul ederdim." dedi.

Andrea Dovizioso, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Alexander Trienitz

Motor sporlarının farklı disiplinlerinden bir dizi ünlü isim son yıllarda DTM'de konuk olarak yer aldı. MotoGP gridinden en önemli örnek, 2019 sezonunda Hockenheim'daki mücadelede konuk sürücü olarak Audi ile piste çıkan Andrea Dovizioso.

Bu sezon ise dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, Formula E'de yarışacağı için Portimao'daki mücadeleyi kaçıran Red Bull Ferrari sürücüsü Nick Cassidy'nin yerine pistteydi.

Berger, Lorenzo'nun DTM gridine joker olarak katılmasını istediğini ve İspanyol pilotun yarış için iyi antrenman yapması halinde etkileyici bir yarış çıkarabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Eski Formula 1 pilotu, "Aklımın bir köşesinde onun bir yerde misafir sürücü olarak start alıp alamayacağını görmek var."

"Ne de olsa bu yılın ilk yarışında mutlak bir süperstarımız [Loeb] vardı. Orada gördük ki, kafasına koyan birisi oldukça iyi bir figür olabilir. Lorenzo'nun da bunu yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

12 yıllık MotoGP kariyerinin büyük bölümünü Yamaha koltuğunda geçiren Lorenzo, şampiyonluk mücadelesi verdiği neredeyse tüm sezonlarda belli bir isimle rekabet içindeydi: Valentino Rossi.

Geçtiğimiz sezonun ardından MotoGP'den emekli olan Rossi de Lorenzo gibi dört tekerleğe geçiş yaptı ve WRT Audi ile GT World Challenge Europe'un her iki ayağında da piste çıktı.

Emekli olduktan sonra Rossi ile ilişkisinin önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Lorenzo, bir noktada DTM'de Rossi'ye karşı yarışmak isteyip istemeyeceği sorusuna, "Bu kesinlikle çok özel bir şey olurdu."

"Motosiklet üzerinde sık sık birbirimize karşı mücadele ettik. Ve artık motosikletler için çok yaşlı olduğumuza göre, bu mücadelelere arabada devam edebiliriz. Belki bir gün, neden olmasın? "

"Vale ile ilişkim artık birbirimize karşı rekabet etmediğimiz için çok daha iyi. Belki bir gün bir yarış pistinde tekrar karşılaşırız." dedi.