Marquez, omuz ameliyatından sonra ilk kez motosiklet kullandı

Honda sürücüsü Marquez, Sepang'daki sıralama turlarında geçirdiği sakatlık ve Jerez testindeki kazanın ardından Kasım ayının sonunda sağ omzundan ameliyat edilmişti.

2018 sezonunun sonunda diğer omzundan ameliyat olan Marquez, böylelikle arka arkaya ikinci kez omuz ameliyatı oldu ve bu ameliyatlar sonrası omuzlarının yerinden çıkması engellendi.

Geçtiğimiz haftalarda konuşan MotoGP şampiyonu, son ameliyatından sonraki iyileşme sürecinin, öncekine kıyasla "daha az acı verici ama daha zor" olduğunu söylemişti.

Malezya'daki ilk resmi sezon öncesi testine sadece bir hafta kaldı ve Marquez, fiziksel olarak ne durumda olduğunu değerlendirmek için Honda NSF250 Moto3 motosikletiyle İspanya'nın Tarragona pistinde test yaptı.

Twitter'dan kısa bir açıklama yapan İspanyol sürücü, motosiklet üzerindeki hislerinin "çok iyi olmadığını" kabul etti.

Geçen hafta İspanya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Marquez, “2 Aralık'tan beri omzumla ilgili rehabilitasyon sürecindeyim. İki hafta içinde ilk sezon öncesi testi yapılacak. Bu yüzden fiziksel olarak %60 veya %70 hazır olabileceğim." dedi.