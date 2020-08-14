Red Bull Ring MotoGP 2. antrenman: Miller lider!

Moto3 seansının sonlarına doğru 3. ve 4. virajlarda yoğun yağmur yağmaya başladı ve bundan ötürü ikinci MotoGP seansında çoğu sürücü garajda kalmayı seçti.

Suzuki'den Joan Mir, Tech3'ten Miguel Oliveira ve Honda'da Alex Marquez -MotoGP'de çok az ıslak zemin deneyimi olan sürücüler- ıslak zemin lastikleriyle piste çıkma riskini göze aldılar.

Oliveira, 1:39.484 yaparak ilk sıraya yerleşen isim oldu.

Pist kurumaya başladıktan sonra, bazı sürücüler kuru zemin lastiklerine geçerek piste çıktılar.

Her geçen tur dereceler gelişti ve Jack Miller 1:26.475 yaparak ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Iker Lecuona, 1:27.228'lik zaman turuyla, Miller'ın 0.753 saniye ardında kaldı fakat Miguel Oliveira'nın yaklaşık 0.2 saniye önünde ikinci oldu.

Oliveira üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Alex Rins bir kez daha dördüncü oldu.

Johann Zarco, Avintia Ducati ile beşinci olurken, Joan Mir altıncı, Alex Marquez yedinci ve Maverick Vinales sekizinci oldu.

İlk onu Valentino Rossi ile Stefan Bradl tamamladı.

Andrea Dovizioso, Bradley Smith, Aleix Espargaro, Brad Binder ve Pol Espargaro zaman turu kaydetmeyen sürücüler oldular.

İkinci antrenman sonucu: