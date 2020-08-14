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MotoGP / Avusturya GP / Antrenman raporu

Red Bull Ring MotoGP 2. antrenman: Miller lider!

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Red Bull Ring MotoGP 2. antrenman: Miller lider!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 13:50

Pramac’tan Jack Miller, Tech 3 sürücüsü Iker Lecuona’nın önünde Avusturya'daki ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Moto3 seansının sonlarına doğru 3. ve 4. virajlarda yoğun yağmur yağmaya başladı ve bundan ötürü ikinci MotoGP seansında çoğu sürücü garajda kalmayı seçti.

Suzuki'den Joan Mir, Tech3'ten Miguel Oliveira ve Honda'da Alex Marquez -MotoGP'de çok az ıslak zemin deneyimi olan sürücüler- ıslak zemin lastikleriyle piste çıkma riskini göze aldılar.

Oliveira, 1:39.484 yaparak ilk sıraya yerleşen isim oldu.

Pist kurumaya başladıktan sonra, bazı sürücüler kuru zemin lastiklerine geçerek piste çıktılar.

Her geçen tur dereceler gelişti ve Jack Miller 1:26.475 yaparak ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Iker Lecuona, 1:27.228'lik zaman turuyla, Miller'ın 0.753 saniye ardında kaldı fakat Miguel Oliveira'nın yaklaşık 0.2 saniye önünde ikinci oldu.

Oliveira üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Alex Rins bir kez daha dördüncü oldu.

Johann Zarco, Avintia Ducati ile beşinci olurken, Joan Mir altıncı, Alex Marquez yedinci ve Maverick Vinales sekizinci oldu.

İlk onu Valentino Rossi ile Stefan Bradl tamamladı. 

Andrea Dovizioso, Bradley Smith, Aleix Espargaro, Brad Binder ve Pol Espargaro zaman turu kaydetmeyen sürücüler oldular.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 5 1'26.475  
2 Spain Iker Lecuona KTM 4 1'27.228 0.753
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'27.421 0.946
4 Spain Alex Rins Suzuki 2 1'27.458 0.983
5 France Johann Zarco Ducati 6 1'27.625 1.150
6 Spain Joan Mir Suzuki 5 1'27.793 1.318
7 Spain Alex Marquez Honda 8 1'27.839 1.364
8 Spain Maverick Viñales Yamaha 5 1'27.941 1.466
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 5 1'27.967 1.492
10 Germany Stefan Bradl Honda 4 1'28.012 1.537
11 Italy Michele Pirro Ducati 4 1'28.444 1.969
12 France Fabio Quartararo Yamaha 3 1'29.264 2.789
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 4 1'29.597 3.122
14 Italy Danilo Petrucci Ducati 2 1'29.669 3.194
15 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 4 1'29.984 3.509
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 6 1'30.704 4.229
17 Spain Tito Rabat Ducati 3 1'31.941 5.466
18 Italy Andrea Dovizioso Ducati 2    
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 5    
20 Spain Aleix Espargaro Aprilia 3    
21 South Africa Brad Binder KTM 1    
22 Spain Pol Espargaro KTM 1    
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Red Bull Ring MotoGP 1. antrenman: Espargaro ve KTM ilk sırada

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Red Bull Ring MotoGP 1. antrenman: Espargaro ve KTM ilk sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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