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MotoGP / Son dakika

Quartararo, Avusturya'da galibiyet mücadelesi vereceğinden emin değil

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Quartararo, Avusturya'da galibiyet mücadelesi vereceğinden emin değil
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Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 06:48

2020 MotoGP şampiyonası lideri Petronas SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Avusturya ve Steiermark GP'lerinde galibiyet mücadelesi verebileceğinden emin olmadığını söyledi.

Red Bull Ring, yüksek hızlanma gereksinimi nedeniyle pek Yamaha'ya uygun bir pist değil. Yamaha M1 sürücüler, cuma günkü antrenmanlarda hız ölçüm noktalarında Ducati'lerden 6 ila 12 km/sa daha yavaş kaldılar.

Bunun dışında Yamaha motorlarının dayanıklılık endişeleri nedeniyle daha düşük devirde çalıştırılması, sürücülere yardımcı olmuyor.

Geçen sene Red Bull Ring'de 3. olan Quartararo, cuma günkü kuru zeminde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 10. sırada yer aldı.

Pistin yapısına göre Quartararo, ilk günden memnun ayrılsa da genel olarak hasarı minimum seviyede tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Quartararo, "Lastikler açısından Brno'ya göre çok daha iyi durumda olacağız. Birinci antrenman seansında bir hata yaptık. Motor modlarını değiştirmeyi unuttum, bu bir hataydı."

"Performansımız fena değildi. Zorlandığımız pistte 1:25.1 yapabiliyoruz. Aynı zamanda sabah motosikletin dengesi de pek iyi değildi."

"Aslında çok mutlu olmasam da mutluydum çünkü motosikletimin durumunun harika olmadığını biliyorum."

"Bu yüzden cumartesi günü için mutlu olabilirim. Deneyeceğimiz daha fazla şey olacak. Ancak tabii ki, ne yazık ki burada galibiyet mücadelesi verebileceğimi söyleyemiyorum." 

"Ancak elimden gelenin en iyisini yapıp, mümkün olan en iyi puanları kazanıp Misano'da başlayacak ve bizim için iyi olabilecek dört piste iyi şekilde gitmek istiyorum." dedi.

Motorsport.com Quartararo'ya Yamaha'nın motor durumunu sordu ancak Fransız sürücü, motor gücünün kısıldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Quartararo, "Aslında bu konu hakkında hiç bilgim yok. Gerçekten bir fikrim yok."

"Tabii ki daha fazla devir olmasını isterim ancak devir durumunun ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bunu belki de takım çalışanlarından birisine sormanız lazım." dedi.

Yamaha'nın şampiyon sürücüsü Valentino Rossi de bu konu hakkında bazı şeyler söyledi.

Rossi, "Evet, biraz motorun gücü kısık ancak maksimum hız bizim her zaman zayıf noktamız oldu."

"Kağıt üstünde bu pist bizim için zor geçecek çünkü düzlükler çok uzun ve hız ölçüm noktalarında biz hep yavaşız."

"Motosikletimizin bazı güçlü yönleri var ancak maksimum hız konusunda sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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