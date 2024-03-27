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MotoGP Portekiz GP

Martin: "Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim"

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, MotoGP Portekiz Grand Prix'sini kazanmasının inanılmaz olduğunu, çünkü 2021'de bu pistte yaptığı bir kazada neredeyse her şeyini kaybettiğini dile getirdi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

2023 şampiyona ikincisi, pazar günü Portekiz'de kontrollü bir performans sergileyerek geçen yılki Tayland GP'sinden bu yana ilk Grand Prix galibiyetini elde etti.

Eski şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın Marc Marquez ile temas ederek yarış dışı kalmasıyla Martin şu anda sıralamada 18 puan önde.

Martin, açılış turunda 3. virajda aldığı liderliği korumanın, İspanyol için biraz duygusal olan bir galibiyetin anahtarı olduğunu söylüyor.

Martin, 2021'deki çaylak yılında Algarve pistindeki 7. virajda antrenman sırasında şiddetli bir kaza geçirmiş ve kariyerini neredeyse bitirecek birden fazla kırığa maruz kalmıştı.

Martin Pazar günü MotoGP After the Flag'e verdiği demeçte, "Bence en önemli şey tutarlılık ve bugün aldığım starttı."

"İlk virajda liderliği almak için gerçekten kararlıydım ve sonra üçüncü virajda çok fazla yaklaşmaya çalıştım çünkü bunun kazanmak için anahtarım olduğunu biliyordum."

"Zorlamaya başlar başlamaz kimsenin arayı kapatamadığını gördüm. Biraz kapattıklarında tekrar çektim. Yani gerçekten iyi bir pazar günü ve iyi bir galibiyetti."

"Takımımla ve yaptığımız işten gerçekten gururluyum. Yeni Ducati pazar günleri cumartesi günlerinden daha iyi."

"Burada, neredeyse her şeyimi kaybettiğim bir pistte kazanmak çok güzel. Neredeyse yarışmayı bırakacak noktaya gelmiştim ama şimdi ilk sıradayım."

"Bu piste minnettarım çünkü burada çok şey öğrendim."

Marshals and Mediacal team at Jorge Martin, Pramac Racing after the crash

Kazadan sonra Jorge Martin, Pramac Racing'deki Marshals ve Mediacal ekibi

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, Marquez ve Bagnaia arasındaki çarpışmayı pistin etrafındaki büyük ekranlarda gördükten sonra, yarışı kazanması gerektiğini bildiğini söylüyor.

Martin, "Olayı ekranda gördüm."

"Ve o noktada 'Jorge, %100 bitirmen gerekiyor' dedim. Finiş umurumda değildi, sadece kazanmalıydım." dedi.

Martin, GP24'ün sprintlerde şu anda ana yarışlara kıyasla daha fazla zorluk yaşadığını belirtiyor.

"Sanırım ilk birkaç tura kıyasla sonraki turlarda neden bu kadar zorlandığımızı anlamamız gerekiyor."

"Bu yüzden [grand prix'nin] başında, ilk turlarda zorlasak bile sorunsuzdum."

 Şimdi Cumartesi günlerini kontrol etmemiz gerekiyor çünkü sprint şu anda bizim zayıf noktamız. Bu yüzden buna odaklanalım ve bunu düzeltmeye çalışalım."

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