Miller: "Keşke ben de KTM motosikletini Acosta gibi sürebilsem"

GasGas Tech3 sürücüsü Acosta, iki hafta önce Katar'da sergilediği güçlü performansının üzerine, Pazar günü Portimao'da düzenlenen Grand Prix'de 7. sıradan 3. sıraya yükselerek Jorge Martin ve Enea Bastianini'nin Ducatilerinin arkasında yarışı tamamladı.

Sadece ikinci yarış hafta sonunda podyuma çıkmak başlı başına bir başarı olsa da, 19 yaşındaki sürücü fabrika KTM sürücülerini ne kadar kolay geçebildiğiyle de dikkat çekti. 5. turda motosikletini ilk virajda Miller'ın iç tarafına konumlandırdı ve iki tur sonra Brad Binder'a karşı da bu atağı tekrarladı.

Portekiz'deki KTM içi mücadelede kendisinin ve Acosta'nın sürüşleri arasındaki zıtlığa tanık olan Miller, genç İspanyol'dan öğrenebileceği birçok şey olduğunu düşünüyor.

Miller, esprili bir şekilde, "Motosikletin üstünde değil, dışında daha fazla yer alıyor!"

"Her şeyi yere değiyor. Bir noktada adeta kafası yere değecekmiş gibi görünüyor."

"Tarzı gerçekten etkileyici, keşke ben de böyle sürebilsem. Motosikleti iyi sürüyor ve istediği şekilde konumlandırabiliyor. Bu olumlu bir şey."

"KTM'yi son 12 ayda inanılmaz derecede geliştirdik, o da bundan sonuna kadar yararlanıyor."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şimdi onu bir hedef olarak kullanmalı, neyi farklı yaptığını anlamaya çalışmalı ve ondan bir şeyler öğrenmeliyiz. 29 yaşındayım ama hâlâ her yarışta bir şeyler öğreniyorum."

Genç sürücülerin bu yeni sürüş stilini MotoGP'ye taşıyıp taşımadıkları sorulduğunda ise şunları ekledi: "Bence evet. Sadece [Jorge] Martin ve ona bakmanız yeterli, bu adamlar yerdeki her şeye dokunuyorlar."

"2016'daki tarzımla şimdiki tarzıma bakacak olursanız, tarzım oldukça değişti."

"Ama tabii ki yeterli değil, üzerinde çalışmaya devam etmem gerekiyor. Geri dönüp biraz daha pilates yapacağım." dedi.

Beşinci tura girerken, Binder Miller'ı uzun ana düzlükte harika bir şekilde geçti ve bu da Acosta'ya ilk virajda öne geçme fırsatı verdi.

Acosta da Binder'i geçmeyi başardıktan sonra, her iki fabrika KTM sürücüsü de son Moto2 şampiyonuna karşı bir atak yapamadı ve şampiyon Marc Marquez ve Francesco Bagnaia'yı geçerek son turda Maverick Vinales'in vites kutusu sorunuyla kaza yapmasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Miller, Acosta'yı geçmeye çalışırken kendisinin ve Binder'in çok yorulduğunu ancak KTM sürücüsü ile baş edemediklerini söyledi.

"[Acosta'ya karşı] gerçekten hiç şansım yoktu."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ben ve Brad fren bölgesinde oldukça yakınlaştık ve kendimi kerblerin dışında buldum. Pedro için kapıyı açık bıraktım ve o harika sürdü."

"Brad ve ben onu kovalamaya çalışırken çok yorulduk ama bir şey yapamadık. Motosiklet üzerinde iyi görünüyordu."