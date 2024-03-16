Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katar GP

Miller: "Motosikletlerin geliştirilmesinde aero 'yapbozun son parçası'"

Jack Miller, aerodinamiği MotoGP motosikletlerinin geliştirilmesinde 'yapbozun son parçası' olarak tanımladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin 2010'ların ortalarında motosikletine kanatçıkları ilk kez takmasından bu yana MotoGP'de aerodinamik cihazlar yaygınlık kazanıyor.

Aerodinamiğin yarış kalitesi üzerindeki etkisi, kullanımını tartışmalı bir konu haline getirirken, 2024'te motosiklet üreticileri radikal kanatlara ve karoserlere daha fazla yatırım yaparak işleri bir adım öteye taşıdı - Aprilia ve KTM yeni gelişmeler açısından lider konumda.

Miller aero'nun 2024 yılında motosikletlere performans güncellemeleri getirmek için uygun maliyetli bir yöntem sunduğunu ve şu anda birinci sınıfta yarışan beş üretici tarafından tam olarak kullanılmayan son önemli alan olduğunu düşünüyor.

KTM sürücüsü, "Önemli olan bu."

"Elektronik, motor, lastik ve benzeri şeyleri geliştirmek için çok uzun yıllar harcadık, şimdi yapbozun son parçasındayız." 

"Aprilia'dan birinin, aero geliştirmenin onlar için motor geliştirmekten daha ucuz olduğunu söylediğini gördüm." 

"Evet, bu doğru. Gidip bu MotoGP motorlarından birini yeniden geliştirmek istemiyoruz, bu çılgınlık olurdu. Bu yüzden aero, yardımcı olabilecek bir özellik." dedi.

Aprilia Racing Team bike

Aprilia Yarış Takımı motosikleti

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia, sezon öncesi testlerinde RS-GP'nin köklü bir şekilde elden geçirilmiş, arkada büyük bir kanat ve salıncak kolunda yeni bir karbon panel içeren versiyonunu tanıttığında çok konuşuldu.

Markanın fabrika sürücüsü Aleix Espargaro, aero'ya artan bağımlılığı 'oyunun bir parçası' olarak tanımlarken, 2024 konseptinin avantajını vurguladı.

"Sporumuzda çizgilerin oldukça değiştiğini gördük. Ama bu oyunun bir parçası."

"Birçok kez söyledim, bu benim sevip sevmememle ilgili değil. Kural kitabı bu ve en iyisi olmak zorundasınız."

"Motosikletimiz aerodinamik olarak oldukça iyi. Umarım Portimao'da bu ekstra yere basma kuvveti yardımcı olur."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"
Sonraki haber Zarco, Katar'da Honda'nın kullanmadığı arka jantı test etti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Rachit Thukral
Daha fazlası
Rachit Thukral
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın" Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"
Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

MotoGP
Katar GP
Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor" Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

MotoGP
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu" Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"
Jack Miller
Daha fazlası
Jack Miller
Binder: "KTM, Sepang testlerinde göründüğünden daha iyi durumda"

Binder: "KTM, Sepang testlerinde göründüğünden daha iyi durumda"

MotoGP
Sepang Kış testi
Binder: "KTM, Sepang testlerinde göründüğünden daha iyi durumda" Binder: "KTM, Sepang testlerinde göründüğünden daha iyi durumda"
Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

MotoGP
Valensiya GP
Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş
Miller, KTM'nin Acosta için kendisini göndereceği iddialarına karşı çıktı

Miller, KTM'nin Acosta için kendisini göndereceği iddialarına karşı çıktı

MotoGP
San Marino GP
Miller, KTM'nin Acosta için kendisini göndereceği iddialarına karşı çıktı Miller, KTM'nin Acosta için kendisini göndereceği iddialarına karşı çıktı

Son Haberler

Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

MGP MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın" Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı

Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı

F1 Formula 1
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"

Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"

F1 Formula 1
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir" Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

F1 Formula 1
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var" Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye