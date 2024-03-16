Miller: "Motosikletlerin geliştirilmesinde aero 'yapbozun son parçası'"

Ducati'nin 2010'ların ortalarında motosikletine kanatçıkları ilk kez takmasından bu yana MotoGP'de aerodinamik cihazlar yaygınlık kazanıyor.

Aerodinamiğin yarış kalitesi üzerindeki etkisi, kullanımını tartışmalı bir konu haline getirirken, 2024'te motosiklet üreticileri radikal kanatlara ve karoserlere daha fazla yatırım yaparak işleri bir adım öteye taşıdı - Aprilia ve KTM yeni gelişmeler açısından lider konumda.

Miller aero'nun 2024 yılında motosikletlere performans güncellemeleri getirmek için uygun maliyetli bir yöntem sunduğunu ve şu anda birinci sınıfta yarışan beş üretici tarafından tam olarak kullanılmayan son önemli alan olduğunu düşünüyor.

KTM sürücüsü, "Önemli olan bu."

"Elektronik, motor, lastik ve benzeri şeyleri geliştirmek için çok uzun yıllar harcadık, şimdi yapbozun son parçasındayız."

"Aprilia'dan birinin, aero geliştirmenin onlar için motor geliştirmekten daha ucuz olduğunu söylediğini gördüm."

"Evet, bu doğru. Gidip bu MotoGP motorlarından birini yeniden geliştirmek istemiyoruz, bu çılgınlık olurdu. Bu yüzden aero, yardımcı olabilecek bir özellik." dedi.

Aprilia Yarış Takımı motosikleti Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia, sezon öncesi testlerinde RS-GP'nin köklü bir şekilde elden geçirilmiş, arkada büyük bir kanat ve salıncak kolunda yeni bir karbon panel içeren versiyonunu tanıttığında çok konuşuldu.

Markanın fabrika sürücüsü Aleix Espargaro, aero'ya artan bağımlılığı 'oyunun bir parçası' olarak tanımlarken, 2024 konseptinin avantajını vurguladı.

"Sporumuzda çizgilerin oldukça değiştiğini gördük. Ama bu oyunun bir parçası."

"Birçok kez söyledim, bu benim sevip sevmememle ilgili değil. Kural kitabı bu ve en iyisi olmak zorundasınız."

"Motosikletimiz aerodinamik olarak oldukça iyi. Umarım Portimao'da bu ekstra yere basma kuvveti yardımcı olur."