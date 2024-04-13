Martin, 2024'ten sonra Pramac MotoGP takımında kalma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı

26 yaşındaki İspanyol sürücü, MotoGP'ye ilk kez 2021 yılında Pramac ile başladı ve o zamandan beri fabrika araçlarıyla yarışıyor.

2023 MotoGP şampiyonluğunu kazanmış olsaydı, bu sezon Enea Bastianini'nin yerine Ducati fabrika takımına katılacaktı.

Pramac'taki geleceği bu yılın ötesinde de belirsizliğini koruyan Martin, takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Yamaha ve Pramac arasında yapılması planlanan olası birliktelik sorulduğunda Martin şunları söyledi: "Bunu ilk defa duyuyorum."

"Şu anda Ducati'ye Pramac'tan daha çok bağlıyım. MotoGP kariyerim boyunca da bu böyle oldu."

"Önceliğimin ne olduğunu herkes biliyor. Bekleyip görelim."

"Fakat bilmiyorum. Bir fabrika takımına geçmeyi umuyorum. Dolayısıyla, Pramac [üretici] değiştirse bile burada kalmayacağımı düşünüyorum."

Pramac'ın Yamaha ve KTM ile temas halinde olduğu ve uygun bir teklif alması halinde Ducati'den ayrılabileceği de ifade edildi.