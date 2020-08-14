Red Bull Ring MotoGP 1. antrenman: Espargaro ve KTM ilk sırada

Bugün ve hafta sonunun kalan kısmında yoğun yağmur bekleniyor. Bu yüzden bazı sürücüler sıralama turları için avantaj kazanabilmek adına motosikletlerini zorladılar.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, 45 dakikalık seansın ilk dakikalarında 1:26.282 yaptı ve ilk bölümü lider götürdü. Ancak KTM sürücü Pol Espargaro kısa bir süre sonra liderliği almayı başardı.

Espargaro, KTM test sürücüsü Dani Pedrosa ile birlikte koronavirüs döneminin ardından Red Bull Ring'de özel bir test yapmıştı ve antrenmanlarda bundan da faydalanarak çabucak hızlandı.

Başlangıçta 1:24.858 yaparken, sonrasında bu dereceyi 1:24.685'e çekti.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam ederken, Espargaro 1:24.193 yaparak seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, güçlü olmalarının beklendiği Red Bull Ring'de 0.044 saniye geride ikinci olarak diğer yarışlara göre daha iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile 0.185 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Suzuki sürücüsü Alex Rins 0.380 saniye geride dördüncü oldu.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ve son yarışın yıldızı Johann Zarco sırasıyla 0.395 ile 0.462 saniye geride beşinci ile altıncı oldular.

İlk onu Miguel Oliveira, Jack Miller, Joan Mir ve Fabio Quartararo tamamladı.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri gerilerde kaldılar. Maverick Vinales 1:24.779 ile 11. olurken, Valentino Rossi 1:24.879'la 13. oldu.

Bu iki sürücü arasında Danilo Petrucci yer aldı. LCR'den Cal Crutchlow da 14. oldu.

Francesco Bagnaia, sakatlığı yüzünden seansta yer alamazken, yerine Ducati test sürücüsü Michele Pirro geçti ve 17. oldu.

Son yarışın galibi Brad Binder 16., Alex Marquez ise 19. oldu.

Avusturya GP 1. antrenman sonucu: