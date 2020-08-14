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MotoGP / Avusturya GP / Antrenman raporu

Red Bull Ring MotoGP 1. antrenman: Espargaro ve KTM ilk sırada

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Red Bull Ring MotoGP 1. antrenman: Espargaro ve KTM ilk sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 09:24

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Avusturya'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında zirvede yer almayı başardı.

Bugün ve hafta sonunun kalan kısmında yoğun yağmur bekleniyor. Bu yüzden bazı sürücüler sıralama turları için avantaj kazanabilmek adına motosikletlerini zorladılar.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, 45 dakikalık seansın ilk dakikalarında 1:26.282 yaptı ve ilk bölümü lider götürdü. Ancak KTM sürücü Pol Espargaro kısa bir süre sonra liderliği almayı başardı.

Espargaro, KTM test sürücüsü Dani Pedrosa ile birlikte koronavirüs döneminin ardından Red Bull Ring'de özel bir test yapmıştı ve antrenmanlarda bundan da faydalanarak çabucak hızlandı.

Başlangıçta 1:24.858 yaparken, sonrasında bu dereceyi 1:24.685'e çekti.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam ederken, Espargaro 1:24.193 yaparak seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, güçlü olmalarının beklendiği Red Bull Ring'de 0.044 saniye geride ikinci olarak diğer yarışlara göre daha iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile 0.185 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Suzuki sürücüsü Alex Rins 0.380 saniye geride dördüncü oldu.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ve son yarışın yıldızı Johann Zarco sırasıyla 0.395 ile 0.462 saniye geride beşinci ile altıncı oldular.

İlk onu Miguel Oliveira, Jack Miller, Joan Mir ve Fabio Quartararo tamamladı.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri gerilerde kaldılar. Maverick Vinales 1:24.779 ile 11. olurken, Valentino Rossi 1:24.879'la 13. oldu.

Bu iki sürücü arasında Danilo Petrucci yer aldı. LCR'den Cal Crutchlow da 14. oldu.

Francesco Bagnaia, sakatlığı yüzünden seansta yer alamazken, yerine Ducati test sürücüsü Michele Pirro geçti ve 17. oldu.

Son yarışın galibi Brad Binder 16., Alex Marquez ise 19. oldu.

Avusturya GP 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Pol Espargaro KTM 1'24.193  
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'24.237 0.044
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'24.378 0.185
4 Spain Alex Rins Suzuki 1'24.573 0.380
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'24.588 0.395
6 France Johann Zarco Ducati 1'24.655 0.462
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'24.718 0.525
8 Australia Jack Miller Ducati 1'24.724 0.531
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'24.664 0.471
10 France Fabio Quartararo Yamaha 1'24.753 0.560
11 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'24.779 0.586
12 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'24.837 0.644
13 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'24.879 0.686
14 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'24.944 0.751
15 Spain Iker Lecuona KTM 1'24.991 0.798
16 South Africa Brad Binder KTM 1'25.005 0.812
17 Italy Michele Pirro Ducati 1'25.152 0.959
18 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'25.165 0.972
19 Spain Alex Marquez Honda 1'25.249 1.056
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'25.297 1.104
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'25.371 1.178
22 Spain Tito Rabat Ducati 1'25.729 1.536
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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