Quartararo, sezon öncesinde yapılan "kötü yorumlara" yanıt verdiği için mutlu

Yamaha'nın yeni uydu takımı, Quartararo ile anlaştığında yoğun şekilde eleştirildi çünkü genç sürücü, Moto3 ile Moto2'de yarıştığı dört yıllık dönemde sadece bir zafer alabilmişti.

Ancak Quartararo, henüz dördüncü yarışında pole pozisyonu almayı başardı ve tarihin pole alan en genç sürücüsü oldu. Sezon boyunca beş pole pozisyonu ve yedi podyum alarak çaylak sezonunda etkileyici bir grafik çizen genç sürücü, en iyi bağımsız sürücü de oldu.

Quartararo, "Bu fırsatı değerlendirdim çünkü herkes bize MotoGP'de bu koltuğu hak etmediğimi söyledi ve ben de onlara yanıldıklarını kanıtlamak istedim. Elbette bu yıl kazanabilseydim daha da iyi olurdu. Ama geçen yıl MotoGP'ye adım atmaya hazır olmadığım ve MotoGP'de yarışmak için deneyimim olmadığı konusunda çok fazla yorum aldım."

"Kış aylarında, testlerde çok çalıştım ve hem yedi podyum, hem de pole pozisyonları alarak bugün sahip olduğumuz yeri hak ettiğimize inanıyorum. Takımdaki herkese teşekkür ediyorum çünkü bana çok inandılar ve bu sezon harika bir iş çıkardık." dedi.

Quartararo'nun takım arkadaşı Franco Morbideli sezonu 10. sırada bitirdi ve düzenli olarak ilk altıda yer almış olmasına rağmen, çaylak takım arkasını geçemedi.

Mrobideli, "Misano'dan, Silverstone'dan sonra hemen hemen hemen her hafta sonu ilk beş için savaşmaya başladık. Avustralya dışında bence seviye oldukça iyiydi."

"Bu yıldan genel olarak memnunum. Özeliklikle de ikinci yarı iyiydi. Belki çok fazla sorun yaşadık ve düştük, ama bazen böyle yıllar olabiliyor ve genel olarak mutluyum." dedi.

Quartararo'nun performansının kendisini zorlayıp zorlamadığı sorusuna, "Elbette zordu. Herkes için zor. Adeta yerden bir mantar gibi çıktı! Harika sonuçlar elde etti, harika performans sergiledi, süper hızlı turlar attı ve bu harikaydı. Bu yıl kazandığı şeyleri hak etti, referans noktası oldu ve gelecek yıl iyi şekilde hazırlanabilmek için çok çalışacağım. Sadece Fabio'ya değil, diğer herkese karşı hazır olmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Quartararo, Valencia'daki testin en hızlı ikinci ismiydi ve Jerez'de beşinci oldu. Morbidelli ise bu iki testi sırasıyla beşinci ve yedinci bitirdi.

Matteo Nugnes