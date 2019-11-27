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MotoGP / Jerez Kasım testi / Son dakika

Endişeli Rossi: "Yamaha'nın daha fazlasını yapması gerekiyor"

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Endişeli Rossi: "Yamaha'nın daha fazlasını yapması gerekiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Kas 2019 14:12

Valentino Rossi, Yamaha'nın 2020 motosikletinde daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Yamaha ikilisi Maverick Vinales ve Rossi, İspanya'daki sezon sonu testinde 2020 prototip M1'e sahipti. Motorda selefine göre daha fazla güç olmasına rağmen Ducati ve Honda motorlarına kıyasla hâlâ 10 km/s civarında daha yavaştı.

Takım patronu Massimo Meregalli, testin ardından şöyle konuştu: "Evet gelişmeyi başardık ama Ducati ile Honda da gelişti. Jerez bildiğiniz gibi en yüksek süratin fark yarattığı bir pist değil ve ayrıca sonuçları kontrol ettiğimizde fark o kadar da büyük değildi. Ama Valencia'ya bakarsak daha büyüktü."

"Daha önce söylediğim gibi Sepang'da küçük güncellemelere sahip olmayı bekliyoruz fakat büyük bir şey olmasını beklemiyorum çünkü sürülebilirlik çok önemli. O noktaya ulaşmak için mühendisler çok fazla vakit harcıyorlar. Bu motor kesinliklikle son versiyon değil ama oraya çok yakınız."

Motorsport.com'a konuşan Rossi, Meregalli'nin yorumlarından endişe duyup duymadığı sorusuna, "Evet. Benim açımdan motor iyi şekilde gidiyor ama fark çok büyük çünkü 9-10 km/s geride kalırsınız, daha uzun düzlükler olduğunda bu büyük bir problem oluyor."

"Olumlu şeyler hissediyoruz ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Umarım gelecek yıl için biraz gelişim kaydedebilirler." yanıtını verdi.

Jerez testi için Yamaha, Petronas SRT sürücüleri Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo'ya prototip motoru vermişti.

Yedinci olan Morbidelli, "Yenisini test ettim ve iyi hissettim. Beşinci ve altıncı viteslerde biraz daha hızlı, daha güçlü görünüyor. İstediğimiz şey de bu ve olumlu bir şey."

"Hâlâ Yamaha ruhunu koruyor ve motorda Yamaha ruhu var. Gerçekten çok düzgün. Yaptıkları işten memnunum."

"Elbette isteğim daha fazla güce sahip olmak ve hem motor hem de motosikletin sürülebilirliğini korumak. Bunu yapıp yapamayacaklarını bilmiyorum. Ama bu motorun zaten ileri yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
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Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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