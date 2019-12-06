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MotoGP / Son dakika

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"

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Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Carlos Guil Iglesias
6 Ara 2019 05:17

Alex Marquez, kardeşi ve Honda'dan takım arkadaşı Marc'ın MotoGP'ye geçişinde kendisine çok fazla şey anlatmadığını dile getirdi.

Genç Marquez, Valencia'da LCR motosikletiyle piste çıktı ve ardından Jerez'de bir sürüş daha gerçekleştirdi.

Jerez testini takım arkadaşı Marc'ın 1.4 saniye gerisinde 17. sırada tamamlayabildi.

Ancak son Moto2 şampiyonu, Marc'ın RC213V'ye geçişinde kendisine yardımcı olabilecek şeyler konusunda çok fazla şey anlatmadığını dile getirdi.

Marquez, "Tüm sürücülerle birlikte pistte olmak çok özel. Onlardan mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. İki tur boyunca Marc'la birlikte sürüş yapma şansım vardı, özel ve tuhaftı. Ama zamanla her şey normale dönecek."

"İki kardeş gibi konuştuk, çünkü seriyle ilgili sorularım ve endişelerim vardı. Ama benim bazı virajlarda hızlı olduğumu gördü ve bana çok fazla şey söyleyemeyeceğini söyledi."

"Size söylenen şey farklı, bunu yapmak farklı. Sonunda çok fazla bilgiye sahip olmak daha kötü. Herkesin kendi yolunu bulması gerekiyor." dedi.

Marquez, 2019 versiyon Honda motosikletiyle Valencia ve Jerez testlerinde yer aldı.

2019 Honda motosikleti, LCR sürücüsü Cal Crutchlow ve eski dünya şampiyonu Jorge Lorenzo tarafından eleştirildi çünkü sürüşü çok zordu.

Alex, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Bunu yorumlayan Alex, "2020 motosikletini test etmem mantıklı değildi. Hızlanmak ve bir sürücü olarak gelişmek için neye ihtiyacım olduğunu anlamaya çalışıyordum. Her alanda, özellikle de tek turda gelişmek zorundayım."

"Honda'nın zor bir motosiklete sahip olduğu söyleniyor ancak adapte olmamız gerekiyor. Limitleri bulmaya çalışırken sorunlar olacak ve o zaman buna cevap verebileceğim."

"Kışın motosikletin gelişimini Cal ve Marc üstlenecek. Honda neyin üstünde çalışması gerektiğini biliyor. Malezya'da daha net bir motosiklet olacak." dedi.

23 yaşındaki sürücü, Honda fabrika takımında yarışmanın getirdiği zorlukların da farkında.

Genç sürücü, "Her fırsatta olduğu gibi takımı en iyi şekilde temsil etmeniz gerekiyor. Üzerimde baskı yok, kendim olabilirim ve gelişmeye çalışıyorum. En başından itibaren bunu yapacağım."

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Jamie Klein

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