Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum"

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Yamaha ile rekabetçi olmayı başarabilen tek isim olan Quartararo, şu anda şampiyonada 32 puan farkla lider durumda.

2022 Yamaha M1, açık bir şekilde güç açısından geride, bu yüzden Quartararo Ducati gibi çok hızlı motosikletlerle mücadele etmek durumunda kalıyor.

Bir önceki yarış Red Bull Ring, açık bir şekilde Yamaha'nın zayıf olduğu bir pist olsa da Quartararo Francesco Bagnaia karşısında az farkla galibiyeti kaçırdı.

Quartararo, "Tabii ki Avusturya yarışı zordu çünkü Ducati sürücüleri etraftayken, onlar aynı olmasa da gerçekten benzer motosikletlere sahip oluyorlar."

"Onların hızlanma şekilleri ve motor güçleri gerçekten çok benzer. Ben onlara kıyasla çok farklı sürüş stiline sahip olmak zorunda kalıyorum."

"Onları geçmek gerçekten çok zor. Bazen yalnız başımayken, normalde sahip olduğum viraj hızına ulaşamıyorum."

"Bu yüzden tuhaf geçişler denemek zorunda oluyorum ancak tabii ki onlarla kalabiliyoruz."

"Şu anda zor olan şey geçiş yapmak ancak Avusturya benim için harika bir deneyimdi ve bunun gelecekte yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, geçen seneki San Marino GP'de lastik avantajını kullanarak Bagnaia'yı geride bırakmayı başarmıştı.

Ducati'nin gridde 8 motosiklete sahip olması, stratejik oyunların da önünü açıyor. Bu konuda bir endişesinin olup olmadığı sorulduğunda Quartararo, "Bu konu hakkında bazı komik paylaşımlar gördüm."

"Her zaman onların arasındaydım ancak onlardan bir sürü var. Onlar neredeyse gridin yarısını oluşturuyorlar ve birçok iyi sürücüleri var."

"Ancak Aleix Espargaro, her pistte hızlı gidiyor, bu yüzden sadece Ducati yok. Avusturya'da pek eğlenceli olduğunu söyleyemem ancak etrafımda çok fazla Ducati vardı." dedi.