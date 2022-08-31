Espargaro, rekabete rağmen Quartararo ile iyi bir ilişki kurduklarını düşünüyor

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Senelerdir sessiz bir şekilde Aprilia motosikletinin gelişimi için çaba sarf eden Espargaro, bu sezon Arjantin'de kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı ve o yarıştan beri gerçek bir şampiyonluk adayı olarak karşımızda.

Dördü arka arkaya olmak üzere beş kez podyuma çıkan Espargaro, son şampiyon Quartararo'nun sadece 32 puan gerisinde.

İkili, birbirlerine saygı duydukları bir mücadelenin içindeler, hatta Quartararo şimdiden Espargaro'nun oğlu Max'ın idolü olmuş durumda.

Espargaro, "O [Quartararo] benim çocuğumun idolü. Fabio'nun iyi bir adam olduğunu defalarca söyledim, ancak gördüğüm kadarıyla siz basın mensupları şampiyonluk için savaşmamızdan ve iyi bir ilişkiye sahip olmamızdan pek memnun değilsiniz, bunu gerçekten anlamıyorum."

"Assen'de bir kez karşı karşıya geldik, eminim ki sonraki yarışlarda bu tekrarlanacak. Yarış yarıştır, birbirimize ne kadar saygı duymamız gerektiğini bildiğimiz sürece her şey yolunda."

"İkimiz de kazanmak istiyoruz ama Fabio çok iyi bir adam. Evimin yakınında yaşıyor ve ne zaman evimin önünden geçse durup selam veriyor, umarım bu gelecekte de devam eder. Ancak pistte olan pistte kalır." dedi.

Rakibinin yorumlarına katılan Quartararo da, "Yarış esnasında birbirimize saygı duyuyoruz, ama iki taraf da kazanmak istiyor -buradaki herkes kazanmak istiyor."

Aramızdaki rekabet hiçbir şeyi değiştirmiyor, ancak hepimizin tek hedefi kazanmak, günün sonunda en önemli şey bu. Yine de bu pist dışındaki ilişkimizi değiştirmeyecek." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images