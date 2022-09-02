Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum" Sonraki / Gardner, "yeteri kadar profesyonel olmadığı" için KTM'den kovulmuş!
MotoGP Haberler

Martin: "Enea ile 2023 Ducati koltuğu için verdiğimiz 'savaş' ikimiz için de iyi değildi"

Ducati fabrika koltuğunu elde edemeyen Jorge Martin, kendisi yerine seçilen Enea Bastianini ile girdikleri rekabetin iki tarafa da zarar verdiğini düşünüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Martin: "Enea ile 2023 Ducati koltuğu için verdiğimiz 'savaş' ikimiz için de iyi değildi"
Haberi dinle

Ducati, Jack Miller'in KTM'ye geçeceğinin açıklanmasının ardından son yarışları Martin ve Bastianini'yi 2023 fabrika Ducati koltuğu için değerlendirerek geçirdi. 

İtalyan marka, Avusturya GP sonrasında kararını verdi ve Miller'dan boşalan yer için Bastianini seçildi. Martin ise 2023 için Pramac ile yeni bir fabrika kontratı imzaladı. 

Martin, 2023 Ducati koltuğu için yaratılan bu "savaşın" iki sürücü için de yararlı olmadığını çünkü iki sürücünün odağını da sezondan kaydırdığını düşünüyor. 

Martin, "Onların yarattığı bu savaş, medya ve birçok kişi böyle düşünüyordu ama bu savaş ikimiz için de iyi değildi. Ben sadece iyi sonuçlar almaya çalıştım. Sezonun başında biraz zorlandım ama Barselona'dan itibaren istikrarlı oldum ve orada podyuma da çıktım. 

"Yani bu durumun sürücüler için iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü kolay değil ve %100'ünüzde performans gösteremiyorsunuz."

"Fakat durum böyle, bu sporu biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Evet, kararın ardından kesinlikle biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu hayal kırıklığı Enea'yı seçtikleri için değildi çünkü kesinlikle o da hak ediyor. Üç yarış kazandı ve seviyesi inanılmazdı. Bence ikimiz de fabrika şansını hak ettik 

"Ancak günün sonunda ben de Ducati'nin benden istediği her şeyi yaptım, yalnızca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Yine de çok iyi bir kontrata sahibim ve çok mutluyum. Ducati [Bastianini'ye] yaptıkları yatırımla birlikte ayaklanmaya çalışacak, ben de Pramac ile tarih yazmaya çalışacağım."

"Tarih yazabilmenin tek yolu gelecek yıl şampiyonluğa ulaşabilmem. Böyle bir şansım olursa ve Pecco ya da Enea ile mücadele edersem umarım bana aynı desteği verirler ve ben de aynı motosikletle mücadele edebilirim." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP

Photo by: Dorna

Bastianini fabrika takımına geçiş yapıyor, ancak daha önce Andrea Dovizioso ile çalışan ekip şefi Alberto Giribuola ise İtalyan takımdan tamamen ayrılacak.

Motorsport.com, Giribuola'nın 2023 için KTM'de teknik alanında çalışmakta olan yönetici kadrosunu koordine eden bir rol üstleneceğini öğrendi.

KTM'nin gelecek yıl için Miller'ın mevcut ekip şefi Cristhian Pupulin'i de hedeflediği anlaşılıyor.

Gelecek yıl Bastianini'nin ekip şefi olarak Giribuola'nın yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil.

paylaşım
yorumlar
Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum"
Önceki haber

Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum"
Sonraki haber

Gardner, "yeteri kadar profesyonel olmadığı" için KTM'den kovulmuş!

Gardner, "yeteri kadar profesyonel olmadığı" için KTM'den kovulmuş!
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor San Marino GP
MotoGP

Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor

Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum" San Marino GP
MotoGP

Quartararo: "Ducatilerle yarışırken tuhaf geçişler yapmak zorunda kalıyorum"

Leclerc, 2022 şampiyonluk mücadelesini canlandırmanın zor olacağını kabul ediyor Belçika GP
Formula 1

Leclerc, 2022 şampiyonluk mücadelesini canlandırmanın zor olacağını kabul ediyor

Son Haberler

Quartararo, Marquez'in dönüşünün şampiyonluk savaşında kendisine yardım etmesini umuyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Marquez'in dönüşünün şampiyonluk savaşında kendisine yardım etmesini umuyor

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Marc Marquez'in bu yılki oalsı dönüşünün Ducati'nin şampiyonluk savaşına dönme planlarına darbe vurmasını umuyor.

MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu
MotoGP MotoGP

MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu

Motorsport Network, Nielsen Sports ve Dorna Sports ortaklığıyla düzenlenen taraftar anketinin sonuçlarıyla karşınızdayız.

MotoGP Misano: Bastianini lider, Ducati 1-2-3-4!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Bastianini lider, Ducati 1-2-3-4!

Gresini'den Enea Bastianini, gelecekteki takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın kaza yaptığı ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor
MotoGP MotoGP

Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor

Honda, Marc Marquez'in San Marino GP sonrası salı günü yapılacak sezon içi testine katılmayı planladığını açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.