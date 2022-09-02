Martin: "Enea ile 2023 Ducati koltuğu için verdiğimiz 'savaş' ikimiz için de iyi değildi"

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Ducati, Jack Miller'in KTM'ye geçeceğinin açıklanmasının ardından son yarışları Martin ve Bastianini'yi 2023 fabrika Ducati koltuğu için değerlendirerek geçirdi.

İtalyan marka, Avusturya GP sonrasında kararını verdi ve Miller'dan boşalan yer için Bastianini seçildi. Martin ise 2023 için Pramac ile yeni bir fabrika kontratı imzaladı.

Martin, 2023 Ducati koltuğu için yaratılan bu "savaşın" iki sürücü için de yararlı olmadığını çünkü iki sürücünün odağını da sezondan kaydırdığını düşünüyor.

Martin, "Onların yarattığı bu savaş, medya ve birçok kişi böyle düşünüyordu ama bu savaş ikimiz için de iyi değildi. Ben sadece iyi sonuçlar almaya çalıştım. Sezonun başında biraz zorlandım ama Barselona'dan itibaren istikrarlı oldum ve orada podyuma da çıktım.

"Yani bu durumun sürücüler için iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü kolay değil ve %100'ünüzde performans gösteremiyorsunuz."

"Fakat durum böyle, bu sporu biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Evet, kararın ardından kesinlikle biraz hayal kırıklığına uğradım. Bu hayal kırıklığı Enea'yı seçtikleri için değildi çünkü kesinlikle o da hak ediyor. Üç yarış kazandı ve seviyesi inanılmazdı. Bence ikimiz de fabrika şansını hak ettik

"Ancak günün sonunda ben de Ducati'nin benden istediği her şeyi yaptım, yalnızca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Yine de çok iyi bir kontrata sahibim ve çok mutluyum. Ducati [Bastianini'ye] yaptıkları yatırımla birlikte ayaklanmaya çalışacak, ben de Pramac ile tarih yazmaya çalışacağım."

"Tarih yazabilmenin tek yolu gelecek yıl şampiyonluğa ulaşabilmem. Böyle bir şansım olursa ve Pecco ya da Enea ile mücadele edersem umarım bana aynı desteği verirler ve ben de aynı motosikletle mücadele edebilirim." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: Dorna

Bastianini fabrika takımına geçiş yapıyor, ancak daha önce Andrea Dovizioso ile çalışan ekip şefi Alberto Giribuola ise İtalyan takımdan tamamen ayrılacak.

Motorsport.com, Giribuola'nın 2023 için KTM'de teknik alanında çalışmakta olan yönetici kadrosunu koordine eden bir rol üstleneceğini öğrendi.

KTM'nin gelecek yıl için Miller'ın mevcut ekip şefi Cristhian Pupulin'i de hedeflediği anlaşılıyor.

Gelecek yıl Bastianini'nin ekip şefi olarak Giribuola'nın yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil.