Quartararo, cezadan önce pist sınırı ile ilgili uyarı almamış

Petronas Yamaha sürücüsü, yarışın son bölümünde Pol Espargaro ve Joan Mir ile podyum mücadelesi veriyordu ve o bölümde ekranlara pist sınırlarıyla ilgili üç uyarı aldığı mesajı yansıdı.

Quartararo, Espargaro'yu geçerek üçüncülüğe yükselmesinin ardından uzun tur cezası aldığı bilgisi ekranlara yansıdı.

Son turunda bu cezayı çekmeyen Quartararo, yarış sonunda 3 sn cezası aldı ve podyumu Espargaro'ya kaptırdı.

Quartararo, "Uzun tur cezasını aldım ancak yarış yönetimi bana pist sınırlarıyla ilgili uyarı vermedi."

"Bu yüzden biraz şaşırdım. Yarışımdan memnunum çünkü son ana kadar podyum mücadelesi verdim. Bu iyi bir şeydi."

"Ayrıca, uzun tur cezasını son turda ancak 10. virajdan sonraki düzlükte gördüm."

"Bu konu üzerinde çalışmak zorundalar çünkü pist sınırlarıyla alakalı uyarı geldiğinde, daha dikkatli oluyorsunuz."

"Ancak bu yarışta hiç uyarı görmedim ve gerçekten buna odaklanmak çok zordu."

"Uzun tur cezasını düzlükte görür görmez, bunun tuhaf olduğunu düşündüm çünkü hiç uyarı almamıştım."

"Bu açıdan bana göre bu onların hatası. Ancak ben 5 tane yeşil çizgiye çıktıysam, bu da benim hatam." dedi.

Quartararo ayrıca mesajı kaçırmış olabileceği iddialarını kabul etmedi çünkü her tur en az üç defa ekrana baktığını söyledi.

Quartararo, "Her tur üç defa ekrana bakıyorum. Bu yüzden uyarı verilseydi tabii ki görürdüm. Bunun dışında, mesaj geldiğinde turuncu ışık yanıyor." dedi.