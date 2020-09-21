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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Vinales, yarış galibiyeti için antrenmanda zorlanmasından mutlu

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Vinales, yarış galibiyeti için antrenmanda zorlanmasından mutlu
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Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, Emilia-Romagna GP öncesinde cuma günkü antrenmanlarda zorlanmasından mutlu olduğunu, bu zorlanmanın yarışı kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Misano'da gerçekleştirilen ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu rekor dereceyle kazanan Vinales, yarışta gerilemekten kurtulamamıştı.

Aynı pistte Salı günü test yapıldı ve Vinales biraz ilerleme kaydettiğini düşündü ancak cuma günkü antrenman seanslarında bu ilerleme görülemedi.

Bunun üzerine Vinales tek turdan ziyade yarış performansına ve motosikletin ön tarafını daha iyi kullanmaya odaklandı.

Bu hafta sonu yine pole pozisyonunu kazanan Vinales, bu sefer ilk turda liderliğini korudu. Ardından Pramac Ducati'den Francesco Bagnaia'ya geçilse de güçlü performansını sürdürdü ve Bagnaia'nın kazası sonrasında yarışı kazanan isim oldu.

Vinales, "Dürüst olmam gerekirse cuma günü gerçekten kötü hissettim. Ancak nasıl olduysa, bu durum bize ilerleme fırsatı sağladı. Motosikleti yarış ayarlarıyla kullanma gerçeğiyle tanıştık. Bu açıdan Cuma günü zorlandığımız için mutlu oldum çünkü bu sayede Cumartesi ve Pazar günü çok fazla gelişme kaydettik. Takımın yaptığı çalışmadan çok mutluyum."

"Yine de ayağımız yere sağlam basmalı. Durumu daha iyi anlamalıyız. Her yarış daha fazla gelişebiliriz. Ancak tekrar zirvede olduğum için çok mutluyum." dedi.

Hangi alanlarda geliştiklerinin sorulması üzerine Vinales, "Motosikletin dengesini çok fazla değiştirdik ve bu sayede frenlemede hemen çok daha iyi hissettik. Frenlemede ve viraj hızında motosikletin tüm potansiyelini kullanabildim. Bu sayede ön taraftaki güvenim arttı ve çok iyi hissettim." 

"Dünkü sıralamalardan çok mutluydum çünkü sıra dışı bir tur attık. Yarışta ritm konusunda çok istikrarlıydık. Özellikle startta gruptan ayrılmak için çok zorladım. Bu beni mutlu etti." cevabını verdi.

Vinales, Yamaha'ya geçtiğinden beri depoda fazla yakıt varken yarışın başında zorlanıyordu ve yarış ilerleyip depo hafifledikçe daha iyi hale geliyordu. Vinales, bu yarışın başından itibaren gösterdiği performansın, daha önceki yarışlarda yaşadığı sorunun motosikletten kaynaklandığını kanıtladığını düşünüyor.

Vinales, "Bu iyiydi çünkü birçok insan Pazar günleri benden şüphe duyuyordu. Çoğu insan bunun benim mentalitemden kaynaklandığını düşünüyordu ancak benim düşünce yapımım hep aynıydı. Ben her zaman bu kazanma zihin yapısına sahip oldum ve  dürüst olmam gerekirse hiçbir zaman en başından itibaren zorlayabileceğim bir motosiklete sahip olamadım." dedi.

Vinales, bu zaferle şampiyona lideri Andrea Dovizioso'nun bir puan gerisine gelmiş olsa da ana hedefinin şampiyonluk değil, motosikletin gelişmesi olduğunu söyledi.

Vinales, "Şampiyonayı çok fazla düşünmüyorum. Kendimden keyif almak, motosiklet üzerinde keyif almak ve motosikletten maksimumu almak istiyorum." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Editör Lewis Duncan

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