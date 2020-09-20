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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Yarış raporu

Misano MotoGP: Vinales kazandı, Bagnaia liderken düştü!

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Misano MotoGP: Vinales kazandı, Bagnaia liderken düştü!
Ekleyen:
, Editör

MotoGP’nin Emilia Romagna Grand Prix’sini Yamaha sürücüsü Maverick Vinales kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Maverick Vinales startta yerini korumayı başardı.

Ancak ilk turda Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Valentino Rossi ve Brad Binder yaptıkları kazalarla yerde kaldılar.

Morbidelli ve Rossi yola devam ederken, Espargaro yarışı erken noktaladı.

Kısa bir süre sonra ise Francesco Bagnaia, Vinales’i geçerek liderliğe yükseldi.

Bagnaia’nın takım arkadaşı Jack Miller ise pite gelerek yarışı bıraktı. Yarışın bitimine 11 tur kala da Rossi pite gelerek yarışı erken noktaladı. Tito Rabat ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bitime 7 tur kala ise lider Bagnaia düşerek yarışa veda etti ve liderliği Vinales’e bıraktı.

Bagnaia’nın kazasının ardından ikincilik için savaşan Fabio Quartararo-Pol Espargaro ikilisi, mücadele ederken çok zaman kaybettiler ve arkalarından gelen Joan Mir’e geçilmekten kurtulamadılar.

Son 2 tura girilirken Quartararo da Espargaro’yu geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Quartararo bu sırada uzun tur cezası aldı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu saniyelerde altıncı sıradaki Iker Lecuona kaza yaptı ve kariyerinin en iyi sonucu alma şansını geri tepti.

Liderliğe yükseldikten sonra rahat şekilde yerini koruyan Vinales yarışı kazanırken şampiyonada Andrea Dovizioso'nun 1 puan gerisine kadar gelmiş oldu.

Mir iyi bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta ikinci olurken, son turda uzun tur cezasını çekmeyen ve bunun yerine 3 saniye zaman cezası alan Quartararo 4. sıraya geriledi ve Espargaro podyuma çıkmış oldu.

Miguel Oliveira beşinci olarak iyi bir sonuç alırken, en iyi Honda sürücüsü konumundaki Takaaki Nakagami altıncı, Alex Marquez yedinci, Dovizioso sekizinci sırada yer aldı.

İlk turdaki kazası sonrasında çok iyi yükselen Morbidelli dokuzuncu olurken, ilk 10'u Danilo Petrucci tamamladı.

 Yarışı tamamlayan diğer isimler ise Johann Zarco, Alex Rins ve Bradley Smith oldu.

Bu sonuçla beraber Dovizioso'nun şampiyona liderliği devam ediyor. Quartararo ve Vinales 1 puan geride ikinci ve üçüncü sıradayken, Mir 4 puan geride dördüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 27 41'55.846     25
2 Spain Joan Mir Suzuki 27 41'58.271 2.425 2.425 20
3 Spain Pol Espargaro KTM 27 42'00.374 4.528 2.103 16
4 France Fabio Quartararo Yamaha 27 42'02.265 6.419 1.891 13
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 27 42'03.214 7.368 0.949 11
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 27 42'06.985 11.139 3.771 10
7 Spain Alex Marquez Honda 27 42'07.775 11.929 0.790 9
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 27 42'08.959 13.113 1.184 8
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 27 42'11.726 15.880 2.767 7
10 Italy Danilo Petrucci Ducati 27 42'13.528 17.682 1.802 6
11 France Johann Zarco Ducati 27 42'18.990 23.144 5.462 5
12 Spain Alex Rins Suzuki 27 42'20.808 24.962 1.818 4
13 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 27 42'25.854 30.008 5.046 3
  Spain Iker Lecuona KTM 24 37'23.876 3 Laps 3 Laps 2
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 30'59.269 7 Laps 4 Laps 1
  Italy Valentino Rossi Yamaha 15 23'49.520 12 Laps 5 Laps  
  Spain Tito Rabat Ducati 12 18'57.103 15 Laps 3 Laps  
  Australia Jack Miller Ducati 7 11'01.931 20 Laps 5 Laps  
  South Africa Brad Binder KTM 3 5'10.156 24 Laps 4 Laps  
  Spain Aleix Espargaro Aprilia 0        
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Marquez: "Honda motosikleti sıralamalarda kontrolden çıkıyor"

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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