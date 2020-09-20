Misano MotoGP: Vinales kazandı, Bagnaia liderken düştü!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Maverick Vinales startta yerini korumayı başardı.

Ancak ilk turda Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Valentino Rossi ve Brad Binder yaptıkları kazalarla yerde kaldılar.

Morbidelli ve Rossi yola devam ederken, Espargaro yarışı erken noktaladı.

Kısa bir süre sonra ise Francesco Bagnaia, Vinales’i geçerek liderliğe yükseldi.

Bagnaia’nın takım arkadaşı Jack Miller ise pite gelerek yarışı bıraktı. Yarışın bitimine 11 tur kala da Rossi pite gelerek yarışı erken noktaladı. Tito Rabat ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bitime 7 tur kala ise lider Bagnaia düşerek yarışa veda etti ve liderliği Vinales’e bıraktı.

Bagnaia’nın kazasının ardından ikincilik için savaşan Fabio Quartararo-Pol Espargaro ikilisi, mücadele ederken çok zaman kaybettiler ve arkalarından gelen Joan Mir’e geçilmekten kurtulamadılar.

Son 2 tura girilirken Quartararo da Espargaro’yu geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Quartararo bu sırada uzun tur cezası aldı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu saniyelerde altıncı sıradaki Iker Lecuona kaza yaptı ve kariyerinin en iyi sonucu alma şansını geri tepti.

Liderliğe yükseldikten sonra rahat şekilde yerini koruyan Vinales yarışı kazanırken şampiyonada Andrea Dovizioso'nun 1 puan gerisine kadar gelmiş oldu.

Mir iyi bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta ikinci olurken, son turda uzun tur cezasını çekmeyen ve bunun yerine 3 saniye zaman cezası alan Quartararo 4. sıraya geriledi ve Espargaro podyuma çıkmış oldu.

Miguel Oliveira beşinci olarak iyi bir sonuç alırken, en iyi Honda sürücüsü konumundaki Takaaki Nakagami altıncı, Alex Marquez yedinci, Dovizioso sekizinci sırada yer aldı.

İlk turdaki kazası sonrasında çok iyi yükselen Morbidelli dokuzuncu olurken, ilk 10'u Danilo Petrucci tamamladı.

Yarışı tamamlayan diğer isimler ise Johann Zarco, Alex Rins ve Bradley Smith oldu.

Bu sonuçla beraber Dovizioso'nun şampiyona liderliği devam ediyor. Quartararo ve Vinales 1 puan geride ikinci ve üçüncü sıradayken, Mir 4 puan geride dördüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu: