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MotoGP / Son dakika

Pirro: "Bence özel davet yasağının arkasında Honda var"

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Pirro: "Bence özel davet yasağının arkasında Honda var"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 May 2020 15:38

Ducati test sürücüsü Michele Pirro, bu sezon MotoGP'de uygulanacak olan özel davet yasağının haksızlık olduğunu ve bunun Jorge Lorenzo'nun Yamaha ile yarışmaması için alınmış bir karar olabileceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maliyetleri minimuma indirmeye ve aynı zamanda pistteki insan sayısını azaltmaya çalışan MotoGP yönetimi, geçtiğimiz günlerde 2020 yılı için özel davet sistemini kaldırdığını açıklamıştı.

Bu, geçen yıl Honda ile MotoGP'de yarışan Jorge Lorenzo'nun Katalonya GP'de Yamaha fabrika takımı motosikletiyle sürüş yapamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Ducati başta olmak üzere son yıllarda düzenli olarak özel davetle sürüş yapan tüm takımları etkileyecek.

Bunlardan bir tanesi de 2019'da Mugello, Misano ve Valencia'da sürüş yapan ve bu yıl yine benzer bir programa sahip olacak olan Pirro.

Ancak Motosprint'e konuşan İtalyan sürücü, bunun Honda'nın önerdiği bir teklif olduğunu düşünüyor. İtalyan sürücüye göre Honda, geçen yıl MotoGP'den emekli olan Lorenzo'nun hemen Yamaha'nın test sürücüsü olmasını istemediği için böyle bir yolu seçti.

"Çok hayal kırıklığına uğradım ve bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bu adil değil."

"Sezondan bir ay önce alınan bir kararı anlayabilirim, ancak şampiyonanın ne zaman başlayacağını ve kaç yarış yapılacağını henüz bilmiyoruz."

"Belki de Honda, Lorenzo'ya Yamaha'ya gitmenin bedelini ödetmek istiyor. Ama ben çok para kazanan ve evde oturabilen Lorenzo gibi değilim. Sanırım MotoGP'de hâlâ yapabileceğim çok şey var."

Son yıllarda Suzuki'de Sylvain Guintoli ve Aprilia'da Bradley Smith ve Honda'da Stefan Bradl çeşitli yarışlarda yer aldı.

Stefan Bradl, Team HRC

Stefan Bradl, Team HRC

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Özel davet hakkındaki fikri sorulduğunda Bradl, bu yıl yarışmamasına neden olan nedenleri anladığını söyleyerek Pirro'dan daha farklı bir tutum sergiledi.

Brad, Red Bull'un sahibi olduğu televizyon kanalı Servus'a verdiği demeçte, "Bu, biraz üzücü çünkü bu yıl iki ya da üç yarışta yer almak isterdim."

"Ama anlayabiliyorum, çünkü bu yıl zaten çok özel olacak. Hepimiz virüs tarafından hapsolduk. Bu kararı anlayabiliyorum.

"Şimdi her şey çok sessiz. Bu da işlerin nasıl devam edeceğine dair bir belirsizliğe yol açıyor. Ama sonunda yarışların yakında tekrar başlayacağını ve yakında bir test sürücüsü olarak tekrar bazı işlere sahip olabilmeyi umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Michele Pirro
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Germán Garcia Casanova

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