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Lorenzo, Yamaha'dan ayrıldığı için pişman değil

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Lorenzo, Yamaha'dan ayrıldığı için pişman değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 14:50

Jorge Lorenzo, 2016 yılında Yamaha'dan ayrılmayı seçerek doğru kararı verdiğini ve geçmişe dönseydi yine aynı şeyi yapacağını söylüyor.

Tartışmalı 2015 sezonunun sonunda Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo şampiyon oldu ve o yıldan sonra ikilinin arasının pek de iyi olmadığı düşünülüyordu. 2016'da Lorenzo, sezonu Rossi'nin gerisinde üçüncü sırada noktaladı ve 2017 için Ducati'ye geçeceğini açıkladı.

İtalyan marka ile iki yıllık bir süre geçiren Lorenzo, özellikle ikinci yılında iyi bir performans sergileyip üç galibiyet alsa da, sakatlıklarla boğuştu ve 2019'da Honda takımına geçiş yaptı. Geçen yıl yine sakatlıklar peşini bırakmazken, puan dahi almakta zorlandığı yılın ardından emekli oldu.

Lorenzo şimdilerde Yamaha'nın test sürücülüğünü yapıyor ve geçmişe dönseydi, yine Ducati'den gelen teklifi kabul edeceğini söylüyor.

Lorenzo, İspanyol DAZN'ye verdiği demeçte, "Takım içindeki sevgi eksikliğinden çok, Rossi'nin orada olması ve basın anlamında çok güçlü olmasıyla ilgiliydi."

"Yamaha'da devam edersem en iyi malzemeye sahip olacağımı biliyordum, her zaman sahiptim ve bu konuda hiçbir şikayetim yoktu. Ama Valentino'nun basın gücünün her zaman çok güçlü olduğu ortadaydı ve 2015'te artık çok belirgindi."

“Yine Yamaha'dan ayrılmamın ana sebebi bu değildi. Takım değiştirmek istedim, kendimi canlı hissettirecek ve sabah her şeyimi vermek isteyerek uyanmamı sağlayacak bir şeyler yapmak istedim."

"Yamaha ile kalsaydım, muhtemelen kemiklerimden bazıları kırılmazdı ve daha fazla zafer elde ederdim, genel olarak istatistiklerim daha iyi olurdu. Ama geriye dönüp baktığımda, yine yaptığım şeyi yapardım." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Öte yandan Lorenzo, 2017 Assen'den bu yana zafer elde edemeyen Rossi'nin bu yıl podyumun en üst basamağına dönebileceğini düşünüyor.

Lorenzo, "MotoGP'de 40 veya 41 yaşında bunları başarabilmek son derece eşsiz. Yarışları kazanmak için savaşmaya devam etmesi alışılmadık bir şey ve değeri muazzam. Şimdiye kadar kimse yapamadı, sadece Valentino bunu yaptı ve bu muazzam."

"Motosiklette geçen yıla göre daha iyi bir hissi varsa, sonuçlarının çok daha iyi olabileceğini ve tekrar yarış kazanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Lorenzo, Yamaha'nın yumuşak yapısının Rossi'nin kariyerinin bu noktasında rekabetçi olmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

“Belki de Yamaha, bir sporcunun gerçek bir canavarı olmasını gerektirmeyen ve buna rağmen hâlâ rekabetçi olmasına izin veren tek motosiklettir. Size bunu yapma şansı veren tek motosiklet o."

"Honda ve Ducati ile yarış boyunca doğru tempoda kalabilmek için mükemmel bir sporcu olmalısınız."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

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