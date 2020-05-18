Ducati-Dovizioso görüşmeleri durma noktasına geldi

Dovizioso’nun Ducati ile şu anki anlaşması yıl sonuna kadar sürecek, ancak yeni bir anlaşmayla ilgili tartışmalar her iki tarafın da sözleşmenin finansal tarafında hemfikir olmamasından ötürü sekteye uğradı. Ducati, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin olduğu bu dönemde Dovizioso'ya yüksek ücretli bir sözleşme teklif etmedi.

Son haftalarda Dovizioso'nun ismi 2021 için KTM ile anılmaya başlamıştı ancak Avusturyalı markanın patronu Pit Beirer, mevcut dört KTM sürücüyle devam etmek istediklerini söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

Motorsport.com'a konuşan Dovizioso’nun menajeri Simone Battistella, “Şu anda Ducati'den gelen bir teklif yok."

“Her şey Ducati'nin sunduğu şartlara ve yaklaşıma bağlı olacak. Başka bir deyişle, Andrea'nın istediği maaş yüzdesine."

“Bu yıl takvimdeki yarış 19 yarıştan 20 yarışa yükseldi ve sürücüler için kontratlarındaki sayının artması normal değil mi?" dedi.

Dovizioso elde ettiği galibiyetler ve şampiyonayı Marc Marquez'in gerisinde ikinci sırada tamamladıktan sonra maaşını 1.5 milyon eurodan 6 milyon euroya kadar yükseltti.

Ducati, önümüzdeki ay içinde 2021 yılı için hem fabrika takımı hem de Pramac'ın kadrosunu tamamlamak istiyor. Fabrika takımında -anlaşma imzalanırsa- Dovizioso ve Jack Miller'ın yarışması bekleniyor.

Durum böyle olursa, Petrucci’nin geleceği şüphe altına girecek ve Ducati ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiş yapabilir.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com ile yaptığı röportajda Petrucci, ana odağının hâlâ MotoGP'de yarışmak olduğunu ve burada daha fazla zafer elde edebileceğini belirtti.

Potansiyel bir WSBK hamlesi sorulduğunda Petrucci, “Bunu henüz düşünmedim, çünkü bana böyle bir teklif gelmedi. Ama sanırım MotoGP'de kazanabilirim. Dünya şampiyonluğundan bahsetmiyorum ama en azından yarış kazandım ve tekrar yapmak istediğimi gösterdim."

“MotoGP'ye devam etmek istediğim açık, ancak rekabetçi bir motosikletle ve en üst poizsyonlar için savaşmaya çalışmak istiyorum. Bu artık mümkün değilse, etrafa bakmam ve belki Ducati ile devam etmem fakat Superbike'ta yarışmam gerekecek."

“A Planım olan MotoGP'ye odaklanıyorum ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Matteo Nugnes