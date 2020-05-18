MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
129 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
136 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
157 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
163 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
178 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
185 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
192 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Ducati-Dovizioso görüşmeleri durma noktasına geldi

paylaşım
yorumlar
Ducati-Dovizioso görüşmeleri durma noktasına geldi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lewis Duncan
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 19:07

Ducati ve Andrea Dovizioso arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Dovizioso'nun menajeri henüz sürücüsüne sözleşme teklifi gelmediğini söyledi.

Dovizioso’nun Ducati ile şu anki anlaşması yıl sonuna kadar sürecek, ancak yeni bir anlaşmayla ilgili tartışmalar her iki tarafın da sözleşmenin finansal tarafında hemfikir olmamasından ötürü sekteye uğradı. Ducati, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin olduğu bu dönemde Dovizioso'ya yüksek ücretli bir sözleşme teklif etmedi.

Son haftalarda Dovizioso'nun ismi 2021 için KTM ile anılmaya başlamıştı ancak Avusturyalı markanın patronu Pit Beirer, mevcut dört KTM sürücüyle devam etmek istediklerini söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

Motorsport.com'a konuşan Dovizioso’nun menajeri Simone Battistella, “Şu anda Ducati'den gelen bir teklif yok."

“Her şey Ducati'nin sunduğu şartlara ve yaklaşıma bağlı olacak. Başka bir deyişle, Andrea'nın istediği maaş yüzdesine."

“Bu yıl takvimdeki yarış 19 yarıştan 20 yarışa yükseldi ve sürücüler için kontratlarındaki sayının artması normal değil mi?" dedi.

Dovizioso elde ettiği galibiyetler ve şampiyonayı Marc Marquez'in gerisinde ikinci sırada tamamladıktan sonra maaşını 1.5 milyon eurodan 6 milyon euroya kadar yükseltti.

Ducati, önümüzdeki ay içinde 2021 yılı için hem fabrika takımı hem de Pramac'ın kadrosunu tamamlamak istiyor. Fabrika takımında -anlaşma imzalanırsa- Dovizioso ve Jack Miller'ın yarışması bekleniyor.

Durum böyle olursa, Petrucci’nin geleceği şüphe altına girecek ve Ducati ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiş yapabilir.

Danilo Petrucci, Ducati Team

Danilo Petrucci, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com ile yaptığı röportajda Petrucci, ana odağının hâlâ MotoGP'de yarışmak olduğunu ve burada daha fazla zafer elde edebileceğini belirtti.

Potansiyel bir WSBK hamlesi sorulduğunda Petrucci, “Bunu henüz düşünmedim, çünkü bana böyle bir teklif gelmedi. Ama sanırım MotoGP'de kazanabilirim. Dünya şampiyonluğundan bahsetmiyorum ama en azından yarış kazandım ve tekrar yapmak istediğimi gösterdim."

“MotoGP'ye devam etmek istediğim açık, ancak rekabetçi bir motosikletle ve en üst poizsyonlar için savaşmaya çalışmak istiyorum. Bu artık mümkün değilse, etrafa bakmam ve belki Ducati ile devam etmem fakat Superbike'ta yarışmam gerekecek."

“A Planım olan MotoGP'ye odaklanıyorum ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Matteo Nugnes

Sonraki haber
MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı

Önceki haber

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Danilo Petrucci
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Mercedes'in iyi bir başlangıca ihtiyacı var"

2
Formula 1

Wolff: "Aston Martin benim için sadece kişisel bir yatırım"

2s
3
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

4
Formula 1

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

5
Formula 1

Brown, Alonso'nun Renault ile ilgilenmeyeceğini düşünüyor

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Ducati-Dovizioso görüşmeleri durma noktasına geldi
MGP

Ducati-Dovizioso görüşmeleri durma noktasına geldi

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı
eSpr

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı

KTM, Aprilia'nın motor gelişim talebine karşı çıktı
MGP

KTM, Aprilia'nın motor gelişim talebine karşı çıktı

KTM, Dovizioso iddialarını yalanladı!
MGP

KTM, Dovizioso iddialarını yalanladı!

Lorenzo, özel davet yasağı nedeniyle 2020'de MotoGP'ye dönemeyecek
MGP

Lorenzo, özel davet yasağı nedeniyle 2020'de MotoGP'ye dönemeyecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.