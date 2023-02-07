MotoGP Shakedown Testi 3. Gün: Son gün Ducati zirvede

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Yağmur etkisinde geçen ve istenen tur zamanlarının elde edilemediği iki günün ardından testin son gününde sürücüleri nihayet güneşli bir hava karşıladı.

Tur zamanlarının ciddi derecede düştüğü gün, iki dakika barajının altına inilmesine de sahne oldu.

Testin ilk iki gününü biraz elini saklayarak geçiren Ducati, son gün kuru zeminin de etkisiyle gaza bastı ve günün en iyi zamanına ulaşmayı başardı.

İki ayrı test motosikletini deneyen Michele Pirro, iki motosikletle de hızlı zamanlar yaparak zaman tablosunda ilk iki sırayı kapattı. Kendisinin 1.59.803'lük derecesi, testlerin en hızlı derecesi olmasının yanı sıra iki dakika barajının altındaki de ilk ve tek derecesi oldu!

Üçüncü sıra ilk iki günün lideri Cal Crutchlow'a gitti. Son gün garaja gelen ve testleri yerinden izleyen Fabio Quartararo'nun da takip ettiği Crutchlow, Test 3 motosikletiyle piste çıktığı günü Pirro'nun 0.550 saniye gerisinde kapattı.

Dördüncü sırada testin tek çaylağı olarak fena bir performans göstermeyen GasGas Tech3 sürücüsü Augusto Fernandez yer alıyor. 47 tur atarak iki yarış mesafesi tamamlayan Fernandez'in en iyi derecesi 2.00.482 idi -yani Crutchlow'dan sadece 0.129 saniye gerideydi!

İlk beşi tamamlayan isimse Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori oldu. Verimli bir Shakedown geçiren Savadori, test boyunca toplam altı motosiklet ve çeşitli parçalar deneyerek şampiyonluk savaşında kalmak isteyen Aprilia'ya ciddi katkıda bulundu.

Genel olarak arka planda kalan Honda ise son gün uzun sürüşlere odaklandı ve altıncı sırada kalan Stefan Bradl tam 76 tur atarak denenmesi gereken neredeyse her şeyi denedi

MotoGP | Shakedown Testi 3. Gün

Sıra Sürücü Takım Zaman/Fark 1 Michele Pirro Ducati Test Team 1'59"803 2 Michele Pirro Ducati Test Team +0"315 3 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team +0"550 4 Augusto Fernandez GasGas Tech3 (KTM) +0"679 5 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0"920 6 Stefan Bradl Honda Test Team +1"326 7 Augusto Fernandez GasGas Tech3 (KTM) +1"336 8 Yamaha moto T1 Yamaha Test Team +1"445 9 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +2"015 10 Yamaha moto T2 Yamaha Test Team +2"308 11 Jonas Folger KTM Test Team +3"820