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MotoGP / Sepang Ocak Shakedown Analiz

Analiz: Ducati'nin 2022 motosikletindeki güncellemeler

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Can Çarpıcı

MotoGP'nin 2022 sezonu öncesinde Sepang Pisti'nde gerçekleştirilen "shakedown"larda en çok dikkat çeken motosikletlerden biri Ducati GP22 oldu. Biz de 2022 motosikletinde değişimlere giden Ducati'nin güncellemelerini analiz ettik.

Analiz: Ducati'nin 2022 motosikletindeki güncellemeler
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2022 MotoGP sezonunun başlamasına kalan gün sayısı gitgide azalıyor ve Malezya'daki Sepang Pisti'nde takımlar yeni motosikletlerini test ediyorlar. Bu testlerde, çaylak sürücülerin ya da test sürücülerinin sürüş yapmasına izin veriliyor. 

Ducati'nin yeni motosikletini test eden isim ise Michele Pirro. Pirro, geçen seneki motosikletle bu seneki motosikleti karşılaştıracak testler yaparak, Ducati'nin yeni sezona hazırlanmasına yardımcı oluyor. 

Ducati, sezon öncesinde çalışmalarını Borgo Panigale'de sürdürdü ve yeni motor üzerinde yoğun bir şekilde çalışıldı. Yeni motorla birlikte daha uzun egzozlara geçildi. 

Motosikletin aerodinamik yapısına da odaklanıldı ve diğer elementlerden büyük tavizler vermeden sürüklenmeyi (drag) azaltmak istendi. 

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Ducati Desmosedici GP22, Sepang Pisti'nde gerçekleştirilen shakedown'larda birçok kişinin dikkatini çekti.  Gigi Dall'Igna önderliğindeki ekip tarafından geliştirilen bu yeni motosiklet, geçen sezonki GP21'den farklıydı. 

Ducati'nin 2021 motosikleti GP21, sezonu güçlü kapatmıştı ve son 6 yarışın 4'ünde zafere ulaşmıştı. GP22 ise bu motosikletin evrim geçirmiş hâli denebilir. 

Sepang pit yolunda iki Ducati yer alıyor. Böylelikle, eski ve yeni Ducati motosikletleri arasında karşılaştırmalar yapılabiliyor. 

Bu karşılaştırmalarda, GP22'deki küçük ve büyük değişimler görülebiliyor. 

Bu değişimlere bakıldığında, sürülebilirlikten taviz vermeden maksimum güç seviyesine ulaşılmak istenen yeni motor hakkında da bir fikir sahibi olunabiliyor. 

Michele Pirro, Ducati Team con la GP21

Michele Pirro, Ducati Team con la GP21

Photo by: MotoGP

Michele Pirro, Ducati Team GP 22

Michele Pirro, Ducati Team GP 22

Photo by: MotoGP

Motor alanındaki çalışmaların yanı sıra, aerodinamik yapıda da yenilikler var. Bu yeniliklerin ana amacı sürüklenmeyi azaltarak, düzlüklerdeki azami sürati arttırabilmek.

Motosikletin grenajında yer alan kanatçıklar ve hava akışı yönlendiricileri şekil değiştirdiler. GP21'de bu kanatlar ve yönlendiriciler daha genişlerdi, şimdi ise bu kanatçıklar birbirine daha yakınlar ve yuvarlaklaştırılmışlar. 

Hava girişine yakın olan alt gövdedeki kanatçıklar, daha büyük duruyorlar ve 2021 versiyonuna daha yakınlar. Ancak gövdenin üst tarafında yaşanan değişimler daha açık. 

Michele Pirro, Ducati Team

Michele Pirro, Ducati Team

Photo by: MotoGP

Sürüklenmeyi azaltmak için ön grenaj inceltildi ve GP21'de gördüğümüz iki hava girişi çıkarıldı. 

Grenajın altında yer alan iki "kulak" da değişti. Bu "kulakların" amacı ön lastik tarafından üretilen kirli havayı temizlemek. 

Rüzgar tünelinde yapılan çalışmalarda, yere basma gücü seviyesinden taviz vermeden sürüklenmeyi azaltma hedefine ulaşılabildiği düşünülüyor. 

Ducati GP22'de uzun egzozlar yer alıyor

Ducati GP22'de uzun egzozlar yer alıyor

Fotoğraf: MotoGP

Arka tarafta, ilk olarak Misano testlerinde gördüğümüz uzun egzozlar yer alıyor. Bu egzozlar, daha çok güç için gerekliler. Motosikletin kuyruğu da tamamen yeniden tasarlanmış durumda. 

Ducati'nin yeni egzoz sistemi

Ducati'nin yeni egzoz sistemi

Fotoğraf: MotoGP

 

 

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