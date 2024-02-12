Marquez, MotoGP testinde 'gridin en iyileri' arasında
Marc Marquez, bu hafta Sepang'da yapılan MotoGP testinde sadece dördüncü en hızlı Ducati sürücüsü olsa da uzun turlardaki hızına bakıldığında gridin en iyileri arasında yer aldığı görülüyor.
Malezya'daki üç günlük test, 2023'ten bu yana en büyük atılımı kimin yaptığına ve yeni sezona girerken kimin geri planda kalabileceğine dair pek çok gösterge sağladı.
Yüksek sıcaklık ve nemin ortasında, iki kez şampiyon olan Franco Bagnaia 1:56.682'lik bir derece yaparak listelerin zirvesine yerleşti.
2023 şampiyonluğundaki rakibi Jorge Martin, 1:56.854'lük derecesiyle onun 0.2 gerisinde ikinci olurken, Ducati fabrikasından takım arkadaşı Enea Bastianini 0.061 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.
'Büyük üçlünün' ortak paydası, hepsinin aynı motosikleti kullanıyor olmasıydı. Aynı motosiklete erişimi olan bir diğer sürücü ise Pramac'tan Franco Morbidelli. Morbidelli geçen ay Portimao'da yapılan özel bir testte başına bir darbe aldı ve önümüzdeki ay Katar'da yapılacak açılış yarışına kadar pistte olamayacak.
Bu üçlünün dışında, Gresini'den Alex Marquez, bir yıllık Desmosedici ile yarışmasına rağmen testte 1:56 bariyerini aşan diğer tek sürücü oldu.
Marc Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bir yarış hafta sonunda nihai sonucu belirlemede bir turluk tempo giderek daha büyük bir rol oynarken, uzun vadeli hız daha fazla önem taşımaya devam ediyor.
Testin son gününde, birçok sürücü Sepang'da 10 turluk bir sprint simülasyonu gerçekleştirerek, gelecek ay Losail pistinde sezon resmen başladığında sıralamanın nasıl olabileceğine dair ortalama bir fikir verdi.
Marc Marquez, Sepang testinin sonunda zaman tablosunda sadece altıncı sıradaydı, ancak GP23 ile ritim yakalamayı başardığı uzun turlarda Martin ve Bezzechi'nin arkasında, Bagnaia ve kardeşi Alex'in önünde üçüncü en hızlı isim oldu.
Martin grubun en hızlısıydı ve uzun turda 1:57'ye inen tek sürücüydü, ayrıca 1:58'in altında altı tur kaydetti.
Bastianini yakındı, ancak en hızlı tur zamanı 1:58.019 saniyeydi ve dokuzuncu turda zorlanarak 1:59.380'e düştü. Toplamda, 58'lerin altında altı, 58'lerde iki ve 58'lerin üstünde bir tur kaydederken, 59'ların altında da bir tur attı.
Bu arada, Marquez sprinti 58'lerin altında üç, 58'lerde beş ve 58'lerin üstünde iki turla tamamladı ve Ducati motosikletiyle yalnızca dördüncü günü olduğu düşünüldüğünde etkileyici bir performans sergiledi.
Aralarında Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro ve Pedro Acosta'nın da bulunduğu diğer bazı sürücüler de uzun turda hızlılardı.
Marquez, kış aylarında Ducati'ye geçmesinin ardından hâlâ en iyi sürücülerle aynı seviyede olmadığını iddia etse de uzun turlardaki hızı bariz bir şekilde görüldü.
İspanyol sürücü, yeni sezon 10 Mart'ta başlamadan önce Ducati'deki becerilerini daha da geliştirmek için 19-20 Şubat tarihlerinde Losail Uluslararası Pisti'nde iki gün daha pist çalışması yapacak.
Tur zamanı karşılaştırması
|
Kucak
|
P. Bagnaia
Sepang Testi
|
J. Martín
Sepang Testi
|
E. Bastianini
Sepang Testi
|
M. Marquez
Sepang Testi
|
A. Marquez
Sprint 2023*
|
1
|
1.58.896
|
1.58.273
|
1.58.135
|
1.58.590
|
2.04.880
|
2
|
1.58.468
|
1.57.892
|
1.58.019
|
1.58.458
|
1.59.623
|
3
|
1.58.511
|
1.58.209
|
1.58.070
|
1.58.254
|
1.59.129
|
4
|
1.58.564
|
1.58.274
|
1.58.204
|
1.58.244
|
1.59.013
|
5
|
1.58.414
|
1.58.108
|
1.58.286
|
1.58.326
|
1.59.290
|
6
|
1.58.495
|
1.58.468
|
1.58.296
|
1.58.596
|
1.59.368
|
7
|
1.58.894
|
1.58.837
|
1.58.628
|
1.58.668
|
1.59.033
|
8
|
1.58.811
|
1.58.543
|
1.58.573
|
1.58.599
|
1.59.188
|
9
|
1.58.721
|
1.58.398
|
1.59.380
|
1.58.946
|
1.59.297
|
10
|
1.58.820
|
1.58.894
|
1.58.777
|
1.58.883
|
1.59.892
* Alex Marquez'in geçen yılki sprint yarışındaki tur zamanları
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