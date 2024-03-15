Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"

Martin, 2021 yılında fabrika destekli Pramac Ducati takımıyla ilk MotoGP yarışına çıktı ve o yıl Avusturya'daki Styrian Grand Prix'sinde ilk zaferini elde etti.

İspanyol pilot, 2023'te Ducati fabrika takımı rakibi Francesco Bagnaia ile şampiyonluk için mücadele etti ve sezonun son yarışında şampiyonluğu Bagnaia'ya kaptırdı.

Beş kez yarış ve 10 kez sprint galibi olan Martin, 2025 sürücü pazarında önemli bir faktör olmaya hazırlanıyor. Pramac sürücüsü daha önce defalarca bir fabrika takımına geçme arzusunu dile getirdi.

Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda Borsoi, Martin'in takımdaki zamanının sona erdiğini düşündüğünü söyledi.

Ducati yönetiminin Pramac'ın genç bir takım olmasını istediği yönündeki yorumları sorulduğunda Borsoi, "Açıkçası biz bir Ducati projesinin parçasıyız."

"Pramac, genç takım ya da genç sürücülerin ya da belirli bir deneyime sahip sürücülerin geçtiği ve daha sonra değerlendirilerek resmi takıma geçtiği takım olmak için doğdu."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu, Pramac'ın ortaya çıktığı projedir. Anladığım kadarıyla Ducati ve resmi motosikletlerle aramızdaki bu harika bağın ruhu ve nedeni de hâlâ bu."

"Martin'in gelecek yılki projenin bir parçası olmayacağı mı söyleniyor? Kişisel olarak, Jorge'nin Pramac takımıyla olan yolculuğunun, hoşunuza gitse de gitmese de, biraz sona erdiğini düşünüyorum."

"Uzun yıllardır burada, MotoGP'deki ilk yılından itibaren burada ve şe an dördüncü yılındayız."

"Bir sonraki adım, Ducati ya da her neyse, bir fabrika motosikleti olmalı. En hızlılardan biri, belki de en hızlısı ya da Pecco ile aynı seviyede olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Bu yıl bizimle geçirdiği harika sezonun yanı sıra, gelecek yıl bir fabrika motosikletine sahip olmayı hak ediyor." dedi.

Martin geçen hafta sonu 2024 sezonunun açılış yarışı olan Katar GP'yi üçüncü sırada tamamladı. Cumartesi günü sprint yarışını ise pole pozisyonundan başlayarak kazanmıştı.

Tüm kış boyunca ve Katar hafta sonu boyunca titreşim sorunlarıyla mücadele eden takım, bunun Martin'in daha muhafazakar bir ilk yarış koşmasına ve sonuçta kazanma şansını kaybetmesine yol açtığına inanıyor.

Borsoi, "Hafta sonu çok iyiydi. Mükemmel olan ve olağanüstü bir zaman (yeni bir pist rekoru) yapmayı başardığı sıralama turlarından başlayarak, öğleden sonra motosikletle yaşadığımız sorunların üstesinden gelerek kazandığı sprint yarışına kadar devam etti."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images







"Çünkü cumartesi öğleden sonra, onun yaptığı gibi bir yarışı yapabilecek motosiklete hâlâ sahip değildik. Tüm sorunların üstesinden geldi ve her şeye rağmen zafere ulaştı."

"Acı çekeceğimizi biliyorduk ve o sihrini ortaya koydu. Cumartesi öğleden sonra çok iyi olmayan bir motosikletle sanatçı gbiydi."

"Pazar günü cumartesi günü yaşadığımız sorunları yaşamadık Hatta çok daha azını yaşadık diyebilirim ama ilk dakikadan itibaren atak yapamadı. çÇünkü titreşim sorunu ve lastik kullanımı nedeniyle alarm durumundaydık."

"İlk andan itibaren atak yapmak istemediğimiz için çok temkinli başlamak zorunda kaldık ve Bagnaia ile mücadele etmesini engelleyen de ilk turdaki bu aşırı temkinlilik oldu."

"Pecco lastik konusunda çok fazla endişelenmeden güçlü bir başlangıç yaptı ve biz de çok muhafazakârdık. Bence zafer için mücadele etme şansımızı bu yüzden kaybettik." dedi.