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Pirro: "Ducati her şeyini göstermiyor çünkü kopyalanmak istemiyor"

Ducati test sürücüsü Michele Pirro, GPOne.com'a yaptığı açıklamada, Ducati'nin elini tam olarak açmadığını söyledi.

Matteo Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Pirro: "Ducati her şeyini göstermiyor çünkü kopyalanmak istemiyor"
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Ducati, birkaç sezondur MotoGP'de yeniliklerin öncüsü oldu. Ancak Gigi Dall'Igna'nın ekibi, buldukları çözümlerin hemen kopyalanmasını engellemek amacıyla farklı çözümler geliştiriyorlar; Örneğin bunları denemek için son ana kadar bekliyorlar.

Bu politika bu yıl da değişmiş gibi görünmüyor; Aprilia ve Yamaha, Shakedown'ın ilk günlerinde bazı ilgi çekici yenilikler denerken, Ducati'de radikal bir değişim yoktu.

Bu konuda GPOne'a konuşan Pirro, "Beni en çok şaşırtan şey, temelde hepimizi kopyalamaları oldu."

"Buraya çok sayıda aerodinamik çözümle geldiler, bu yüzden kesinlikle zorlu bir şampiyona olacak."

"Ancak tüm kartlarımızı göstermiş değiliz, aksi takdirde ilk yarış yaklaşırken bizi çoktan kopyalamış olacaklardı. dedi.

Michele Pirro. Ducati Team

Michele Pirro. Ducati Team

Photo by: Dorna

Pirro, hem dünya şampiyonu Pecco Bagnaia hem de Enea Bastianini'nin GP23'e binmek için sabırsızlandığını ve sürekli kendisini aradığını söylüyor.

"Onlara sakin olmalarını söyledim çünkü henüz performans çalışması yapmadık."

"Henüz her şeyi tam olarak karşılaştırmadık çünkü bu testte dayanıklılık testinden daha fazlasını yaptık."

"Bazı yeni şeyleri anlamaya ve yeni parçalarla biraz yol almaya çalıştık fakat bazı şeyleri sadece zorlayabildiğiniz zaman denemelisiniz."

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