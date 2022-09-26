Petrucci, Suzuki ile sürpriz şekilde MotoGP'ye dönmeye hazırlanıyor

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Joan Mir, Ağustos ayında gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinin ilk turunda geçirdiği kazanın ardından ayağını kırdı ve o günden bu yana pistlerden uzak kaldı.

2020 dünya şampiyonu, MotorLand Aragon'da piste çıkmaya çalıştı ancak Cuma gününden sonra hafta sonundan çekildi.

Geçen hafta sonu Japonya'da yarışmadı ve şimdi sağ ayak bileğinin iyileşmesi beklenenden daha uzun sürdüğü için İspanyol sürücünün Tayland Grand Prix'sini de kaçırması bekleniyor.

Bu, Suzuki'nin yedek bir isim araması gerektiği anlamına geliyor ve İspanyol AS gazetesine göre Danilo Petrucci ana favori konumunda.

Petrucci, şu anda MotoGP'de yarışmayan ancak kariyerini aktif şekilde sürdüren sürücüler arasında en deneyimlilerden birisi.

İtalyan sürücü, 2019 ve 2020'de Ducati fabrika takımıyla toplam iki galibiyet kazanmayı başarmıştı. Petrucci geçen yıl, Tech3 KTM için yarışmış fakat zorlu sezonun ardından MotoGP kariyerine son vermişti.

Bu yılın başlarında Dakar'a katıldı ve KTM ile bir etap kazanmayı başardı. Sonrasında Ducati ile MotoAmerica Superbike Şampiyonası'nda mücadele etti ve başarılı bir sezonun ardından yılı ikinci tamamladı.

Suzuki, geçen ay Petrucci'den San Marino GP'de Mir'in yerine geçmesini istemişti, ancak o sırada İtalyan sürücü, MotoAmerica'ya odaklanmak istiyordu.

Bunun üzerine Suzuki, Mir'in yerine Kazuki Watanabe'yi getirirken, Motegi'de test sürücüsü Takuya Tsuda sürüş yaptı.

MotoAmerica geçen hafta sonu bittiği için Petrucci'nin bu hafta sonu Mir'in yerini almasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Photo by: Brian J. Nelson