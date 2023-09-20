Petrucci mevcut takımı Barni Ducati ile WSBK'da kalıyor!

MotoGP yarış galibi Petrucci, MotoAmerica şampiyonluğu için mücadele ettiği ve çeşitli rallilerde yer aldığı 2022 sezonunun ardından Barni ile WSBK'a geçiş yaptı.

Sağlam bir çaylak sezonu geçiren Petrucci'nin ilk başta Ducati Panigale V4 R'a alışmakta sıkıntı çektiğini, ancak sonrasında formunu bulduğunu söyleyebiliriz.

İlk olarak Donington Park'ta, sonrasında ise Most'ta toplam üç podyum elde eden Petrucci, an itibariyle şampiyonada altıncı sırada -hem de fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'nin önünde!

Barni ile sözleşme yenilemesi hakkında konuşan Petrucci'nin ilk hedefi ise yarış galibiyeti.

Petrucci, "Bu yıl benim için yeniden bir dünya şampiyonasında, en üst seviyede yarışmak büyük bir meydan okumaydı."

"Başlangıçta zorlandım, nitekim buraya gelmenin iyi bir hamle olup olmadığından emin değildim ama birkaç yarıştan sonra takımla iyi bir his yakaladık ve bazı iyi sonuçlar aldık."

"Her iki taraf da, ben ve Barni, daha iyi bir motosikletle, Ducati'den daha fazla destek alarak bir yıl daha yarışmak istiyoruz."

"Gerçekten çok büyük bir mücadelenin içinde yer almayı hedefliyoruz. Sezon sonunda mümkün olduğunca çok kez podyuma çıkmanın mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Bir yıl daha tecrübe kazandıktan sonra gelecek yıl daha da iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Bir galibiyet almak istiyorum çünkü bu benim en büyük mücadelem. MotoGP ve WorldSBK'da yarış kazanan sürücülerden biri olmak benim hayalim." dedi.

Petrucci'nin kalması Barni için de iyi, nitekim takım Xavi Fores'tan bu yana iki sezon arka arkaya aynı sürücüyle yarışamıyordu.

Takım patronu Marco Barnabo şunları söyledi: "Danilo ile maceramız başladığında, zaten onunla bir yol çizmeyi düşünüyordum."

"İlk başta kolay olmayacağını biliyordum, çünkü şampiyonanın seviyesi yüksek -dışarıdan her zaman algılanmayan bir şey -ama aynı zamanda çok çalışırsak neler yapabileceğimizi de biliyordum."

"Motosikleti Danilo'nun ihtiyaçlarına göre modifiye ettik, o da uyum sağladı ve artık rekabetçi olduğumuza göre, mantıklı olan şey, hem bu sezonun geri kalanında hem de gelecek yıl boyunca bu çalışmanın ödüllerini toplamaya çalışmak için birlikte devam etmektir." dedi.