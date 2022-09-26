Miller: "Damalı bayrağı geçtikten sonra bebekler gibi ağladım"

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Mücadeleye yedinci sıradan başlayan Miller, ilk turda üçüncülüğe, üçüncü turda ise liderliğe yükselmesinin ardından bir kez bile arkasına bakmadı ve beş saniye gibi büyük bir farkla galibiyete ulaştı.

Avustralyalı pilot, sezonun ilk, kariyerinin ise dördüncü zaferini elde etti.

Damalı bayrağı geçtikten sonra ağladığını söyleyen Miller, nasıl bu kadar dominant bir yarış geçirdiğini bilmediğini de itiraf etti.

Miller, "Benim için her zamanki gibi duygusal bir yarıştı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ancak pite dönüş turunda bebekler gibi ağladım."

"Mükemmel bir yarıştı, böyle bir iş çıkarabileceğimi hiç bilmiyordum. Neredeyse baştan sona kadar yarışa liderlik ettim."

"Böyle günlerde en büyük rakibiniz kendiniz oluyorsunuz. Bu nedenle kendimi susturdum, bu kadar iyi performans verdiği bir günde motosikleti dinlemek çok daha kolaydı." dedi.

Race winner Jack Miller, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Galibiyete ulaşmak için can havliyle sürdüğünü belirten Miller, hafta sonu boyunca kendini güçlü hissettiğini de ekliyor.

Miller, "[Yarış] planladığımızdan daha iyi geçti."

"Tüm hafta sonu kendimi güçlü hissettim. Sıralamalardan sonra biraz hayal kırıklığına uğradım, ıslak zeminde daha iyi bir iş çıkarabileceğimi düşünüyordum."

"Yine de işimiz zor olsa bile iyi bir iş çıkarabileceğimizin de farkındaydım. Cuma antrenmanlarının ardından ne kadar hızlı olduğumu biliyordum, ısınma turlarında da sert lastikle arka arkaya 1.45 seviyesinde turlar atmıştım."

"Geçiş yapmaya başladıktan sonra önümdeki herkesi temizlemem kolay oldu. Önüm açıldıktan sonra da kendi tempomda devam edebildim."

"Motosiklet yarış boyunca harikaydı. Kendimden geçerek sürdüm, bu kesin." dedi.